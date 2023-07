Die neue Edition von Just Dance 2024 kommt natürlich auch in diesem Jahr, dieses wurde auf der Ubisoft Forward bekannt gegeben.

Just Dance baut seine Dance-on-Demand-Plattform weiter aus und versorgt die Spieler:innen mit regelmäßigen Updates, die das ganze Jahr über neue Inhalte bringen! Denjenigen, die sowohl die Just Dance 2023 Edition als auch die Just Dance 2024 Edition besitzen, werden alle Inhalte zusammen angezeigt. Neu in diesem Jahr: Wer die Just Dance 2024 Edition besitzt, kann Tracks online mit Freunden spielen, die die Just Dance 2023 Edition besitzen und umgekehrt. Das bedeutet, dass sie zu Hits der Just Dance 2023 Edition wie "Dynamite" von BTS oder den 40 neuen Titeln der Just Dance 2024 Edition mittanzen können.

Just Dance 2024 Edition enthält 40 neue Songs und Universen, die von Chart-Hits über Klassiker bis hin zu Originalen Songs reichen, darunter:

"How You Like That" von BLACKPINK

"Tití Me Preguntó" von Bad Bunny

I Wanna Dance with Somebody" von Whitney Houston

"Flowers" von Miley Cyrus

"Sail" von AWOLNATION

"My Name Is" von D Billions

Und viele weitere werden noch bekannt gegeben!

Jedes Exemplar von Just Dance 2024 Edition enthält eine kostenlose einmonatige Testversion von Just Dance+, dem abonnementbasierten Streaming-Dienst. Just Dance+ ermöglicht den Zugang zu noch mehr Tracks und bietet besondere Vorteile für In-Game-Events. So kann zu Lieblingssongs aus früheren Just Dance-Spielen oder zu neuen, exklusiven Tracks, die in jeder Season erscheinen, getanzt werden.

Um die Ankündigung der Just Dance 2024 Edition zu feiern, haben Besitzer:innen der Just Dance 2023 Edition ab sofort und bis zum 20. Juni frühzeitigen Zugang zu "Sail" von AWOLNATION.

Just Dance 2024 erscheint am 24. Oktober für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung