Viele Informationen auf einmal, dass hat nämlich Entwickler und Publisher GIANTS Software getan, wenn es um den Landwirtschafts-Simulator 22 geht. Vor allem geht es um neue Fruchtsorten in dem atmosphärischen Cinematic-Trailer plus ein Release-Termin.

Reif für die Ernte: Trauben, Oliven und Hirse

Trauben und Oliven sowie Hirse als neue Getreidesorte wachsen künftig auf virtuellen Feldern und werden dank der ebenfalls neu eingeführten Produktionsketten auch gleich weiterverarbeitet: Hirse zu feinem Mehl, Oliven zu hochwertigem Olivenöl und Trauben zu köstlichem Traubensaft, den alle Fans des Spiels ohne Altersbeschränkung genießen dürfen. Neue Fruchtsorten bedeuten auch neue Maschinen: Die New Holland Braud 9070L Traubenerntemaschine ist nur einer der vielen Neuzugänge im Fuhrpark.

Familienerfolg im inspirierenden Cinematic Trailer

Während neue Generationen von Landwirten in die Fußstapfen der Generationen vor ihnen treten, wahlweise im realen Leben oder im Landwirtschafts-Simulator, präsentiert der neue Cinematic Trailer die Herausforderungen der Jahreszeiten, auf dem Vater und Tochter gemeinsam gegen den Schnee ankämpfen. Die emotionale Story enthüllt ebenfalls Mack Trucks als neue Marke im Spiel und zeigt den ikonischen Super-Liner in Aktion. Nachdem der Landwirtschafts-Simulator 22 dank Self-Publishing in mehr Regionen erscheint als je zuvor, dürfen sich umso mehr neue Spieler darauf freuen, sich allein oder gemeinsam im Multiplayer ins Farmleben zu stürzen, um dann mit reifen Trauben belohnt zu werden.

Landwirtschafts-Simulator 22 ab sofort vorbestellbar – mit Bonus!

"Jetzt geht’s los – Vorbestellungen unseres zum allerersten Mal als Publisher selbst veröffentlichten Spiels sind ab sofort möglich”, kommentiert GIANTS Softwares CEO Christian Ammann stolz. "Wir hoffen, unsere Fans freuen sich ebenso über diesen Meilenstein in der Geschichte des Spiels und den Trailer, der alte und neue Landwirte willkommen heißt."

Mit jeder Vorbestellung sichern sich Fans auch das CLAAS XERION SADDLE TRAC Pack inklusive dem titelgebenden CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC sowie vier weiteren Maschinen von KAWECO. Abhängig von der Region zeigt das Cover des Spiels einen Fendt 900 Vario, Case IH AFS Connect Magnum, Massey Ferguson MF 8S oder Zetor Crystal. Eine limitierte Collector’s Edition mit Doppelbereifung des Case IH wird für den PC erhältlich sein und enthält eine funktionierende Rundumleuchte, die auf Maschinen im Spiel reagiert. Weitere Details zum Landwirtschafts-Simulator 22 werden auf der hauseigenen FarmCon vom 21. bis zum 23. Juli enthüllt.

Quelle: Pressemitteilung