2K bietet einen detaillierten Einblick in die bevorstehenden Neuerungen der Stadt in NBA 2K22. Der Titel wartet mit einer lebhaften Basketball-Community, einer Vielzahl von Belohnungen und Aktivitäten sowie einer neuen Meine KARRIERE-Story auf, deren Missionen und Zwischensequenzen alle in der Stadt angesiedelt sind.

Dies sind einige der Innovationen der Stadt in NBA 2K22 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S:

Neue Stadt-Quests bieten den euch die Gelegenheit, abseits vom Court mit ihren Karrieren zu experimentieren, zum Beispiel als Mode- oder Rap-Ikone;

Eine größere Bevölkerung lässt die Stadt pulsieren, die sich durch neue NPCs noch lebendiger anfühlt;

Verbesserungen der eigenen Unterkunft – etwa ein Penthouse, von dem aus eine Seilrutsche direkt zu bestimmten Courts führt – spielen in Meine KARRIERE eine wichtige Rolle, da man hier neue Quests von Trainer*innen und Freund*innen erhält;

In der Stadt gibt es neue Gebäude zu entdecken, darunter ein Spielersuche-Gebäude und den Club 2K, wo die Spieler*innen sich Musik von einigen der heißesten Labels anhören können, die mit jeder Season dazukommt;

Unter den Belohnungen sind neue Möglichkeiten, sich in der Stadt fortzubewegen, darunter Go-Karts und Inline-Skates, neue Emotes, Intros und Outros, Animationen, anpassbare Namensschilder und mehr.

Auch das Viertel kehrt für euch auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch zurück. Dieses Jahr setzen sie an Bord der "Cancha del Mar" die Segel. Jede Ebene des Schiffes, von der Lobby bis zum Oberdeck, ist speziell auf verschiedene Basketball-Aktivitäten ausgelegt. Darüber hinaus bieten die Seasons spannende neue Abstecher zu tropischen Schauplätzen mit Wiedererkennungswert. In jeder Season werden zudem neue Inhalte, Belohnungen und einzigartige Events geboten.

NBA 2K22 erscheint am 10. September für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung