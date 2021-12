Focus Entertainment und Saber Interactive haben mit stolz bei den Game Awards 2021 ihren Trailer zu Warhammer 40,000: Space Marine 2 veröffentlicht. Der neue Third Person Actiontitel angesiedelt im Kultklassiker-Franchise Space Marine, das kürzlich sein 10. Jubiläum feiern durfte, basierend auf dem Warhammer 40,000 Universum von Games Workshop anzukündigen.

Die Galaxie ist in Gefahr. Ganze Welten fallen. Das Imperium braucht dich.

Verkörpere die übermenschlichen Fähigkeiten und die harte Brutalität eines Space Marine, des Imperators größte Krieger mit Clive Standen (Vikings, Taken) als Captain Titus. Entfessle tödliche Fähigkeiten und ein Arsenal an Tod und Verwüstung bringenden Waffen um die Horden der Tyraniden zu vernichten.

Halte die Schrecken der Galaxie in Schach und bestreite epische Schlachten auf weit entfernten Planeten. Entdecke dunkle Geheimnisse und schlage die ewig währende Dunkelheit zurück um deine Loyalität gegenüber der Menschheit zu beweisen.

"Wir sind sehr stolz am Sequel zu dieser legendären Lizenz arbeiten zu können," sagt John Bert, Managing Director von Focus Entertainment. "Das ist das größte Projekte in der Geschichte von Focus mit Hinblick auf die Ambition und das Investment und wir sind aufgeregt dieses Abenteuer gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern und Freunden von Games Workshop und Saber Interactive zu beschreiten. Wir schätzen zudem die Tatsache, dass Focus ausgewählt wurde, diese ikonische IP zurück auf den Markt zu bringen. Wir können es nicht erwarten, den Spielern in den nächsten Monaten mehr vom Spiel zu zeigen."

"Space Marine war einer der einflussreichsten Third Person Shooter aller," sagt Matthew Karch, CEO von Saber Interactive. "Die Einflüsse kann man in nahezu jedem Shooter der in den letzten 10 Jahren veröffentlicht wurde sehen. Wir bei Saber sehen das als Gelegenheit einen AAA Titel basierend auf den Arbeitserfahrungen von zwei Jahrzehnten in denen wir an Franchises wie Halo, Quake und World War Z gearbeitet haben zu erschaffen. Space Marine 2 ist das beeindruckendste Produkt, das wir je geschaffen haben und wir sind uns sicher, dass es ein Kultklassiker werden wird."

"Als Space Marine vor 10 Jahren erschien war es ein gigantischer Meileinstein um Warhammer in den Köpfen von millionen von Spielern als grandioses Action Franchise zu etablieren," sagt Jon Gillard, Global Head of Licensing bei Games Workshop. "Seit dem ist es eines der am meisten nachgefragten Spiele für sich ein Nachfolger gewünscht wird und es erfüllt uns mit Freude den Fans endlich einen kleinen Vorgeschmack auf das zu geben, was dieses unfassbar talentierte Team hier in den letzten Jahren im Geheimen geschaffen hat. Einmal mehr werden Spieler erfahren können, was es bedeutet ein glorreicher Space Marine zu sein - wir glauben, die Spieler werden es lieben."

Space Marine 2 wird auf dem PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Wann genau steht aktuell noch nicht fest.

Quelle: Pressemitteilung