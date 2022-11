Etwas mehr als eine Woche ist die Weltmeisterschaft der Farming Simulator League schon abgehalten und Trelleborg ist das Siegerteam der FSL Season 4. GIANTS Software, Entwickler und Publisher der weltweit bekannten Landwirtschafts-Simulator-Marke, veranstaltete die FSL-Weltmeisterschaft mit den besten acht Teams in seiner Erlanger Niederlassung und gratuliert dem Team von Trelleborg als erneut amtierenden Weltmeister der der vierten FSL Saison.

15 Spiele bis zum Ruhm

Trelleborg entschied bereits am Samstag die Gruppenphase f├╝r sich und qualifizierte sich als Sieger der Gruppe A direkt f├╝r das Halbfinale. Das Team astragon, das das finale Teilnahmespiel gegen Corteva Agriscience gewann, mYinsanity und Bednar erhielten eine neue Chance im unteren Turnierbaum, in dem sich letztendlich das tschechische Agrarteam Bednar f├╝r einen weiteren Platz im Halbfinale am Sonntag durchsetzte.

Die franz├Âsischen Spieler des Teams New Holland dominierten die Gruppe B, zogen ins Halbfinale ein und lie├čen Valtra, Lindner und DJK Ehenfeld hinter sich. Valtra folgte ├╝ber die zweite Chance im unteren Turnierbaum und wurde am Ende mit dem 3. Platz bei der Weltmeisterschaft belohnt ÔÇô ein deutlicher Sprung von Platz 7 am Ende der Qualifikationsphase.

Team astragon schafft den Sprung zur Weltmeisterschaft

Letzten Freitag konnte sich astragon durch clevere Taktik und sauberes Spiel im gro├čen Showdown um den letzten freien Weltmeisterschaftsplatz gegen Corteva Agriscience durchsetzen. Im ersten Spiel des Turniers am Samstag trafen sie auf den amtierenden Meister Trelleborg und mussten sich im unteren Turnierbaum auch mYinsanity geschlagen geben.

Auch wenn die Siegesserie von Trelleborg nicht makellos war, konnten astragon und die anderen Teams den Gesamtsieg nicht verhindern. Nach 16 Turnierstunden an zwei Tagen sind sie stolze Gewinner der Weltmeisterschaft der Season 4. Als Belohnung f├╝r den Gesamtgewinn der FSL Season 4 erhielt Trelleborg einen Anteil von 42.000 Euro aus dem Gesamtpreispool von 100.000 Euro.

Landwirtschaft trifft E-Sport

"Es war ein Riesenspa├č ÔÇô das einzige Vor-Ort-Event in dieser Saison war ein w├╝rdiger Rahmen f├╝r diese Weltmeisterschaft", res├╝miert Claas Eilermann, Event & Esports Manager bei GIANTS Software. "Herzlichen Gl├╝ckwunsch an das Team Trelleborg f├╝r den wohlverdienten Sieg! Nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer, Sponsoren und Partner f├╝r diesen spannenden Abschluss der Season 4. Unsere Vorbereitungen f├╝r die Zukunft des Farming E-Sports beginnen jetzt!" GIANTS Software wird die n├Ąchsten Schritte seines landwirtschaftlichen E-Sport-Universums im Jahr 2023 bekannt geben.

Quelle: Pressemitteilung