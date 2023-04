Im Rahmen des Gaming-Events CAGGTUS pr├Ąsentiert und Entwickler GIANTS Software den Landwirtschafts-Simulator 22 und die Farming Simulator League in Leipzig. Fans des kompetitiven Agrarspiels k├Ânnen sich f├╝r die FSL Easter Challenge am 15. und 16. April anmelden. Die Teilnehmenden des E-Sport-Events haben die Chance auf einen Anteil am Preispool von insgesamt 15.000 Euro. Auch das FSL-Team des deutschen Publishers astragon Entertainment wird bei dem Turnier antreten und um den Sieg k├Ąmpfen.

Off-Season-Turnier vor Season 5

Bevor die Farming Simulator League mit professionellen, von namhaften Agrarunternehmen gesponserten Teams in die f├╝nfte Season startet, veranstaltet GIANTS Software die Easter Challenge, die einen Vorgeschmack auf die Turniere in der zweiten Jahresh├Ąlfte von 2023 bietet. "Die Vorbereitungen f├╝r die neue Season laufen auf Hochtouren", sagt Claas Eilermann, Event Manager bei GIANTS Software. "Mit diesem Off-Season-Turnier m├Âchten wir schon einmal die Vorfreude anheizen und gleicherma├čen das CAGGTUS-Publikum f├╝r die virtuelle und kompetitive Landwirtschaft begeistern." Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann das Turnier an beiden Tagen ab 10 Uhr im Live-Stream verfolgen.

FSL-Turnier & Gaming-Stationen f├╝r alle

Besucher:innen des Gaming-Events in Leipzig haben in Halle 4 am Stand 380 die M├Âglichkeit, sich mit bekannten FSL-Teams wie Team astragon, mYinsanity und dem amtierenden Weltmeisterteam Trelleborg sowie weiteren Teilnehmern zu messen. Von Seiten astragon werden Norman Schmidt alias EliteKaffee, Christian Klug alias Major Melon und Newcomer Thomas Calamaras alias Calamaras auf diesem Event antreten. Interessierte ben├Âtigen ein Team aus drei Spieler:innen, um Weizen zu ernten, Ballen zu pressen und diese so schnell wie m├Âglich in die eigene Scheune zu bef├Ârdern. Der Schl├╝ssel zum Sieg liegt in der Koordination der Teamarbeit, dem geschickten Einsatz der Maschinen und der strategischen Nutzung von Power-Ups.

Quelle: Pressemitteilung