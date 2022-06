Schon ist der Juni da und da darf nat├╝rlich die Farming Simulator League nicht fehlen. In dem heutigen und morgigen Turnier treten treten 19 Teams an, aber nur 8 schaffen es in die Finales. Wer wird am morgigen Sonntag gewinnen?

Alles das k├Ânnt ihr euch nat├╝rlich wie gewohnt bei uns bzw. auch bei Giants Software verfolgen. Wer wird aus eurer Sicht im Finale landen und wer wird morgen das Finale gewinnen?