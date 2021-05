Jetzt am Wochenende k├Ąmpfen die Teams in der Farming Simulator League um weitere Ligapunkte, in der mit der sechsten Veranstaltung die zweite H├Ąlfte der Saison beginnt. Entwickler und Publisher GIANTS Software organisiert die mit einem Preispool von 250.000 Euro ausgestattete FSL mit dem kompetitiven E-Sport Modus des Landwirtschafts-Simulators.

Die Finalrunde der letzten acht im Turnier startet wie gewohnt am Sonntag, den 16. Mai ab 10 Uhr live. Spannung ist garantiert, da sich auf den vorderen Ligapositionen gleich mehrere Herstellerteams mit identischen Punkten befinden: Corteva Agriscience teilt sich mit Trelleborg den ersten Platz, John Deere mit Krone die dritte Position und mit H├Ârmann, Lindner und mYinsanity belegen gleich drei Teams den sechsten Platz.

Rekorde der ersten Saisonh├Ąlfte

In den bisherigen Turnieren erzielten die Teams bemerkenswerte Bestmarken: Lindner ist gleich zweifacher Rekordhalter, sowohl mit den meisten Ballen als auch dem h├Âchsten im Silo abgelieferten Korn. Valtra, der Sieger des vergangenen Turniers, erzielte die beste Punktzahl f├╝r den ersten abgelieferten Ballen und die Herausforderer von Team DAF erreichten die bislang h├Âchste Gesamtpunktzahl.

Kostenloser E-Sports DLC verf├╝gbar

├ťber den kostenlosen Tournament Client f├╝r Season 3 kann jeder interessierte Fan des Landwirtschafts-Simulators nach Registrierung an der FSL teilnehmen und sich am Vortag in den Qualifikationsrunden beweisen, um schlie├člich gegen eines der gesetzten Hersteller-Teams antreten zu k├Ânnen. Der Wettbewerb basiert auf der PC-Version Landwirtschafts-Simulator 19 und verlangt Teamwork und Geschick auf einer gesonderten Karte, um gemeinsam Getreide zu ernten, Ballen zu produzieren und diese anschlie├čend schneller als das konkurrierende Team in der eigenen Scheune abzuliefern.

Quelle: Pressemitteilung