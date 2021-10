Die Farming Simulator League ist heute und morgen zu Gast beim Herofest. Nur noch ein Turnier liegt vor den st├Ąrksten FSL-Teams aus aller Welt bevor sie im November um den Weltmeistertitel spielen. Unter den Top-15-Favoriten befindet sich auch das hauseigene Team des deutschen Videospielpublishers astragon, das am 2. und 3. Oktober 2021 auf dem Herofest in Bern (Schweiz) um seinen Platz in eben jenem Finale spielen wird.

Nachdem die vergangenen beiden Season-3-Turniere bereits wieder auf der gro├čen B├╝hne stattfinden konnten, geht es auf dem Herofest in Bern mit dem 10. Turnier der Saison weiter. Wichtiger als dieser Wettkampf ist nur die Weltmeisterschaft selbst: Die aus dem Turnier resultierenden Wettkampfpunkte entscheiden dar├╝ber, welche der hochmotivierten Teams sich mit welcher Platzierung f├╝r das gro├če Saison-Finale qualifizieren. Insgesamt spielen die E-Sportler nicht nur um Pokal und Titel, sondern auch um ihren Anteil am 250.000 Euro schweren Preispool.

Entsprechend heute am Samstag und am Sonntag jeweils ab 10 Uhr k├Ânnt ihr euch das Turnier anschauen.