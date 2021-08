Im August darf die Farming Simulator League nicht fehlen. Geplant war, dass das Turnier auf der gamescom stattfinden wird, da aber die gamescom rein digital stattfindet musste ein Ersatz her.

Auch wenn es zwei Wochen vor der gamescom ist hat Giants Software die Spieler nach Erlangen eingeladen, denn dort findet das 8. Turnier statt. Passend dazu wurde das Qualifying live mit den Kommentatoren ├╝bertragen, was sonst nie der Fall ist. Wer dieses verpasst hat, kann sich dieses hier erneut anschauen.

Doch heute am Sonntag findet ab 10 Uhr das gro├če Finale statt. Antreten werden LSA-eSports, MANITOU, mYinsanity, H├ľRMANN, Trelleborg, Krone, DJK Ehenfeld und Lindner. Wer wird am Ende gewinnen? Was tippt ihr?

Das komplette Final k├Ânnt ihr euch hier anschauen