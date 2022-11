Landwirtschaft trifft auf E-Sport: GIANTS Software veranstaltet die Weltmeisterschaft zum Abschluss der vierten Season in der Farming Simulator League (FSL) und l├Ądt alle Teilnehmer ein, sich in ihrem Studio in Erlangen zu messen. Das offizielle E-Sport-Team astragon des deutschen Publishers astragon Entertainment, einer Tochtergesellschaft der Team17 Group PLC, wird bereits am Vorabend der Weltmeisterschaft antreten, um sich f├╝r den letzten, freien Platz im Turnier zu qualifizieren.

Entscheidungsmatch um den Einzug ins Finale

Die teilnehmenden Teams der FSL sammelten im Laufe der Saison Rundenpunkte, um sich f├╝r die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Durch eine besonders hohe Punktzahl erh├Ąlt Trelleborg, das f├╝hrende Team, den Vorteil bei der Weltmeisterschaft in ihrem ersten Match gegen das Team, das sich aktuell auf dem achten und somit auf dem letzten Qualifikationsplatz befindet, anzutreten.

Dieser letzte Platz f├╝r die Endrunde ist noch unbesetzt, denn Team astragon und Corteva Agriscience haben im Laufe der Season identische Punktzahlen erzielt und befinden sich somit beide aktuell auf Platz 8. Sie werden am Freitagabend um 18 Uhr gegeneinander antreten, um zu entscheiden welches der beiden Teams in die FSL-Weltmeisterschaft einzieht und somit im ersten Match gegen den Titelverteidiger antritt.

Eine vielf├Ąltige Mischung an teilnehmenden Teams

Die Teams der FSL bestehen aus Landwirtschaftsherstellern, E-Sport-Organisationen und Landwirtschafts-Simulator-Enthusiasten. Wenn astragon es schafft, seinen Gegner am Freitag zu besiegen, wird sich das Team zu New Holland, mYinsanity, DJK Ehenfeld, Lindner, Bednar und Valtra gesellen, die ebenfalls f├╝r die Weltmeisterschaft qualifiziert sind. Sie alle vereint das gemeinsame Ziel, das f├╝hrende Team Trelleborg als den amtierenden Meister und Favoriten f├╝r den Titel der vierten Season zu schlagen.

Letzte Chancen vor dem gro├čen Showdown

Das letzte Turnier vor dem Showdown findet ab Samstag in zwei Gruppen mit je einer oberen und unteren Gruppe f├╝r die acht teilnehmenden Mannschaften statt. Die Gruppensieger sind f├╝r das Halbfinale am Sonntag gesetzt, w├Ąhrend sich die Zweitplatzierten ├╝ber eine zweite Chance qualifizieren. Diese Turnierstruktur l├Ąsst eine Niederlage in der Gruppenphase zu, und verleiht den Teilnehmern eine weitere Chance auf das Halbfinale der Weltmeisterschaft. Am Sonntag kr├Ânt GIANTS Software den Sieger des Endspiels zum FSL-Weltmeister!

Wer am Ende die Season gewinnen wird, werden wir sehen und das k├Ânnt ihr euch auch anschauen. Am Samstag und Sonntag findet das Finale statt und ihr k├Ânnt es auf Twitch verfolgen.

Quelle: Pressemitteilung