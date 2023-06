505 Games hat zusammen mit Kojima Productions bekannt gegeben, dass Death Stranding: Director's Cut noch in diesem Jahr 2023 für den Mac erscheinen wird. Das Spiel läuft nativ auf Apple Silicon und nutzt alle Metal 3-Funktionen wie MetalFX Upscaling, was eine ausgezeichnete grafische Wiedergabetreue und Leistung ermöglicht.

"Ich bin ein eingefleischter Apple-Fan, seit ich 1994 meinen ersten Mac gekauft habe und es war schon immer ein Traum von mir, die beste Arbeit meines Teams auf Mac zum Leben zu erwecken. Death Stranding: Director's Cut für Mac nutzt die neuesten Apple-Technologien, um unseren Fans das beste Erlebnis zu bieten", so Hideo Kojima.

"Eine neue Ära für Spiele auf dem Mac ist angebrochen. Dank der Leistung von Apple Silicon können jetzt Millionen von Macs anspruchsvolle Spiele mit herausragender Leistung, außergewöhnlicher Akkulaufzeit und atemberaubender Grafik ausführen", so Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple. "Wir sind begeistert, dass Death Stranding: Director's Cut noch in diesem Jahr auf Mac kommen wird. Entwickler:innen auf der ganzen Welt können unsere leistungsstarken Tools in Metal 3 nutzen, um mehr Spieler:innen als je zuvor ein unglaublich reaktionsschnelles Gameplay mit hoher Framerate zu bieten."

Death Stranding: Director's Cut enthält zahlreiche Neuerungen, wie den Schauplatz Zerstörte Fabrik, eine tückische unterirdische Anlage voller neuer Gefahren. Zudem verfügt Sam Bridges, der Protagonist des Spiels, über eine Fülle neuer Lieferhilfen, von Frachtkatapulten und Sprungschanzen bis hin zu Stabilisatoren. Der Nahkampf wurde mit verbesserten Moves wie dem Dropkick erweitert, während das neue Maser-Gewehr die Gegner:innen mit Elektrizität ruhigstellt. Dank des neuen Schießstandes ist es zudem möglich, die optimale Waffenausrüstung zu finden. Verschiedene Fahrzeuge lassen sich im neuen Rennstrecken-Minispiel testen und Sam kann in dieser Version zusätzlich Kumpel-Bots als Vehikel nutzen, um das Ödland noch leichter zu durchqueren. Dieses besondere Erlebnis des weltbekannten Spieleerfinders Hideo Kojima wird von den Schauspieler:innen und Sprecher:innen Norman Reedus (als Sam Bridges), Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley und Lindsay Wagner begleitet.

Quelle: Pressemitteilung