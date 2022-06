Wer das EverCade Ökosystem kennt, wird bald noch mehr dazu kommen. Während der Evercade 2nd Anniversary Show wurde mit dem Evercade Exp ein neue Handheld-Retro-Spielkonsole von Blaze Entertainment angekündigt.

Das EVERCADE EXP ist die zweite Handheld-Retro-Gaming-Konsole von Blaze Entertainment und setzt das Wiederaufleben von physischen Cartridges und das klassische Spielerlebnis fort.

Das neue, ganz in Weiß gehaltene EVERCADE EXP sorgt für ein Level-Up beim Retro-Gaming. Dank der erstklassigen Qualität und den gleichen Leistungsmerkmalen wie die Heimkonsole EVERCADE VS. (1,5-GHz-Prozessor und interner 4-GB-Speicher) hat man zu Hause und unterwegs dasselbe Spielerlebnis.

Als Nachfolger des äußerst erfolgreichen Evercade Handhelds im Jahr 2020 und aufgrund der Bewertungen und dem Feedback zu dieser Konsole bietet das EVERCADE EXP zahlreiche neue Funktionen außerdem volle Unterstützung für die bestehende Evercade-Cartridge-Bibliothek mit über 30 Cartridge-Sammlungen und über 300 Spielen.

Darüber hinaus ist beim EVERCADE EXP eine neue Arcade-Sammlung mit enthalten. IREM Arcade 1 bringt 6 Spieleklassiker des renommierten Arcade-Entwicklers auf den Evercade in der traditionellen nummerierten Klappschachtel, einem farbigen Handbuch und einer physischen Cartridge. Die Spielesammlung umdasst die Arcade-Hits R-Type und In The Hunt, die Klassiker Moon Patrol und 10 Yard Fight sowie die Fan-Favoriten Battle Chopper (Mr. Heli) und Lightning Swords.

Das EVERCADE EXP verfügt über einen hochauflösenden 4,3"-IPS-Bildschirm, der ein sehr helles und farbenfrohes Retro-Gaming-Erlebnis und einen großen Blickwinkel auf den Screen ermöglicht. Der 800x480-Bildschirm ist außerdem mit einem Rahmen aus gehärtetem Glas versehen, der eine bessere Sicht und starken Schutz garantiert.

Zusätzlich zum Bildschirm verfügt der EVERCADE EXP über einen neuen TATE-Modus. Die Konsole kann um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, um vertikal ausgerichtete Spiele so zu spielen wie sie gedacht sind. Anstatt den Bildschirm zu strecken oder nur einen sehr kleinen Bereich zu nutzen, erlaubt es der TATE-Modus den Bildschirm wie von den ursprünglichen Entwicklern beabsichtigt zu nutzen. Damit ist dieser perfekt für Arcade-Shooter und mehr geeignet. Das EVERCADE EXP verfügt über zwei Tasten auf der linken Seite, die ein komfortables Spielen auch im TATE-Modus ermöglichen. Das komplette Controller-Set wurde außerdem um die L2 und R2 Trigger-Steuerung erweitert.

Die Aktualisierung der Konsole ist mit dem integrierten WiFi des EVERCADE EXP jetzt einfacher denn je. Der Ladevorgang wurde durch die USB-C-Unterstützung ebenfalls verbessert und der Mini-HDMI 720p TV-Ausgang wurde neu designed, um die Kabelstabilität zu verbessern.

Weitere Details über die EVERCADE EXP-Konsole, inklusive exklusiver kommender Bonus-Inhalte, werden im September 2022 bekannt gegeben.

Im Lieferumfang enthalten sind die EVERCADE EXP-Konsole, die IREM Arcade 1-Cartridge-Sammlung, ein USB-C-Ladekabel und eine Schnellstartanleitung. Die EVERCADE EXP wird im Winter 2022 zum Preis von 149,99 € erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab September 2022 möglich.

Außerdem wird es ein EVERCADE EXP LIMITED EDITION Konsolenpaket geben, das exklusiv bei Funstock.co.uk erhältlich sein wird. Diese Konsole zeigt sich in einer schwarzen Farbvariante gehalten, mit allen Features der Standard-Edition. Mit im Paket enthalten sind außerdem ein Hardcarrycase für die Konsole, mehrere Postkarten, ein Poster, ein Echtheitszertifikat, ein Schlüsselanhänger und weitere tolle Extras sowie eine zweite Cartridge-Sammlung namens TOAPLAN ARCADE 1.

Diese Cartridge-Sammlung enthält acht großartige Spiele von den Giganten der Arcade-Shooter: Flying Shark, Alcon (Slap Shot), Tiger-Heli, Truxton und Zero Wing, sowie Guardian, Snow Bros und der Puzzler Teki-Paki. Toaplan Arcade 1 wird mit einer physischen Box, einer Cartridge und einem farbigen Handbuch mit exklusiven Interviews mit den Entwicklern Masahiro Yuge und Tatsuya Uemura ausgeliefert.

Die EVERCADE EXP LIMITED EDITION Konsole ist auf 5.000 Stück limitiert und wird ebenfalls im Winter 2022 erscheinen. Evercade-Fans können sich die Konsole jedoch schon frühzeitig sichern.

Quelle: Pressemitteilung