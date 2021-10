2K Games hat einen Trailer zur kommenden Arcade-Edition von NBA 2K22. Der erste Blick auf die NBA-Action und exklusive Modi wie The Association und MyCOURT in NBA 2K22 Arcade Ausgabe findet ihr im Trailer.

Im brandneuen The Association-Modus k├Ânnt ihr GM oder Head Coach ihrer bevorzugten NBA-Franchises sein und ihre eigenen NBA-Dreamteams zusammenstellen, w├Ąhrend ihr in MyCOURT ihre Statistiken mit speziellen ├ťbungen in einem individuell auf sie zugeschnittenen Court verbessern k├Ânnen Sportler. Fans k├Ânnen auch im Online-Multiplayer-Modus gegen einen Freund antreten, im Blacktop-Modus 3v3-Streetbasketball spielen, im MyCAREER-Modus eine pers├Ânliche NBA-Reise beginnen oder in Quick Match mit den neuesten NBA-Kadern 2021-22 einsteigen.

Die NBA 2K22 Arcade Edition ist auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV spielbar und wird am 19. Oktober auf Apple Arcade f├╝r ein monatliches Abonnement von 4,99 US-Dollar mit einer einmonatigen kostenlosen Testversion erh├Ąltlich sein.

Quelle: Pressemitteilung