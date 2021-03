GAMEVIL hat bekannt gegeben, dass der Mobile-Racing-Titel Project Cars GO ab heute im Google Play Store und Apple App Store erh├Ąltlich ist. Das Spiel der Entwickler der Slightly Mad Studios verspricht eine neuartige und intuitive "One TouchÔÇť-Steuerung sowie authentische Grafik und immersives Sound Design f├╝r eine spannende Mobile-Racing-Erfahrung.

"Wir haben Project Cars GO von Grund auf als eine neuartige Mobile-Racing-Erfahrung konzipiert. Es ist gleichzeitig intuitiv und zug├Ąnglich, sodass jeder Spa├č an den Rennen haben kann, unabh├Ąngig vom eigenen Skill-LevelÔÇť, so Kyu Lee, President von GAMEVIL COM2US USA. "Wir freuen uns sehr ├╝ber den Launch des Spiels in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Racing-Game-Team bei Slightly Mad Studios. Auch in den kommenden Jahren werden wir auf den Erfahrungen des laufenden Spiels aufbauen, um den Spieler*innen Events, neue Fahrzeuge und Individualisierungsoptionen sowie zus├Ątzliche Modi zu bieten.ÔÇť

Das Spiel beinhaltet 51 offiziell lizenzierte Rennwagen: Von klassischen Hot Rods bis hin zu futuristischen Konzeptfahrzeugen, die der Garage der Spieler*innen hinzugef├╝gt und auf einer der 12 Rennstrecken verwendet werden k├Ânnen. Die Welttournee schickt die Spieler*innen um den Globus, w├Ąhrend sie in verschiedenen Rennen antreten, um Belohnungen zu erhalten und ihre Lieblingsfahrzeuge zu personalisieren. Im Verlauf des Spiels werden die Rennen auf legend├Ąren Strecken, wie zum Beispiel Brands Hatch, Autodromo Nazionale Monza und WeatherTech Raceway zudem immer anspruchsvoller. Dar├╝ber hinaus gibt es die M├Âglichkeit im Zeitfahren und t├Ąglichen "InvitationalÔÇť-Rennen anzutreten, um das eigene K├Ânnen vor allen anderen Rennfahrer*innen unter Beweis zu stellen.

Ihr k├Ânnt eure Fahrzeuge nach eigenen Vorstellungen aufr├╝sten und individualisieren, dank eines umfangreichen und gleichzeitig simplen Individualisierungssystems. Von neuen Anstrichen ├╝ber Decals bis hin zu Fahrzeugteilen und Perfomance-Verbesserungen, k├Ânnen zahlreiche Anpassungen vorgenommen werden, um dem eigenen Fahrzeug eine pers├Ânliche Note zu geben, bevor es um das Triumphieren auf den ber├╝hmten Rennstrecken geht.

Project Cars Go gibt es kostenlos im Google Play Store und Apple App Store.

Quelle: Pressemitteilung