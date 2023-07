Ubisoft hat im Rahmen der Ubisoft Forward den Startzeitraum für Tom Clancy's The Division Resurgence bekannt gegeben, ein neues kostenloses Third-Person-RPG-Shooter-Handyspiel, das in einer riesigen offenen Welt spielt.

The Division Resurgence bringt das gefeierte AAA-Erlebnis von The Division auf Handheld-Geräte. In diesem neuen Werk der Tom Clancy's The Division-Marke erleben die Spieler:innen eine neue und eigenständige Handlung in einer riesigen offenen Welt, in der sie sich frei durch die detaillierte städtische Umgebung bewegen können und eine atemberaubende und einzigartige Perspektive auf die wichtigsten Ereignisse der Geschichte von The Division und The Division 2 bekommen.

Das Spiel wird im Herbst 2023 für Android und iOS-Geräte erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung