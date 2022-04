Ubisoft hat das neue Spiel Tom Clancy's Rainbow Six Mobile angekündigt, was ein neues kostenloses taktisches FPS-Handyspiel der renommierten Rainbow Six-Reihe.

Unter der Leitung eines neuen und engagierten Teams bei Ubisoft Montreal, liefert Rainbow Six Mobile ein wahres Tom Clancy’s Rainbow Six Siege-Erlebnis, bei dem taktisches Gameplay auf temporeiche Action trifft. Spieler:innen treten in 5v5 Spieler-gegen-Spieler-Partien (PvP) gegeneinander in dem Hauptspielmodus an: Angriff vs. Verteidigung. Angreifende setzen Aufklärungsdrohnen ein, um Informationen zu sammeln und strategisch durch zerstörbare Wände, Böden und Decken einzudringen. Währenddessen werden Verteidigende alle Eingangspunkte verbarrikadieren, Spionagekameras oder Fallen einsetzen, um ihren Standort zu sichern. Durch die Mischung von Strategie und Teamwork werden Spielende den Nervenkitzel eines intensiven Nahkampfes erleben, während sie zwischen Angriff und Verteidigung wechseln, um alles zu gewinnen.

Spieler:innen stellen ein vollständig anpassbares Team aus hervorragend ausgebildeten Operatoren aus dem Rainbow Six-Universum zusammen, von denen jeder über seine eigenen Fähigkeiten, Waffen und Gadgets verfügt. Das Spiel wird außerdem ikonische Karten aus Rainbow Six Siege beinhalten, darunter Bank und Grenze, und PvP-Spielmodi wie „Bereich sichern“ und „Bombe“. Mit hohen Einsätzen und nur einem Leben müssen sich die Spielenden schnell an ihre Umgebung anpassen und die Kunst meistern, Positionen zu befestigen und in feindliches Territorium einzudringen, um ihr Team zum Sieg zu führen.

Tom Clancy's Rainbow Six Mobile wurde für Mobilgeräte entwickelt und optimiert, mit exklusiven Modi und anpassbarer Steuerung, damit die Spielenden auch unterwegs bequem spielen können. Erhältlich ist es für iOs und Android Geräte im App Store und bei Google Play.

Quelle: Pressemitteilung