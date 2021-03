Die episodisch spielbare Sitcom ├╝ber das t├Ągliche Leben im schlechtesten Spieleentwicklungsstudio der Welt 3 out of 10 kommt im April in die zweite Season.

├ťber 9 Millionen Spieler haben ihre Epic Games Store-Bibliotheken um 3 von 10 Deb├╝tsaisonen erweitert. Kurz nach 3 out of 10 Konsolenpremieren wird die mit Spannung erwartete zweite Staffel f├╝nf neue Folgen kostenlos in den Epic Games Store f├╝r PC bringen.

Gehen Sie f├╝r Spieleentwickler hinter die Kulissen des t├Ąglichen Lebens und werfen Sie einen ungefilterten Blick auf koffeinhaltige Dimension Hopping, Gamer Cred-Nachtclubs und andere 9-zu-5-Flauten. Jede Episode, die alle am Starttag verf├╝gbar ist, kombiniert die Erkundung von Abenteuerspielen mit Hommagen an jedes erdenkliche Genre und Franchise.

Mit einer verdaulichen Laufzeit, Szenenauswahl, Funktionen zum ├ťberspringen und Zur├╝ckspulen von Szenen macht es jede Episode einfach, die laufende Geschichte von Shovelworks Studios zu verfolgen. Wo wir zuletzt die Crew verlassen hatten, hatte der neue Animator Midge Potter trotz Pylons Ketchup-Besessenheit, Francines empfindungsf├Ąhigen Schaufensterpuppen, spontan brennenden Mitarbeitern und Joans ... ├Ąhm, Joan gerade einen Hauch von Normalit├Ąt gefunden. Aber die schattige Parasol Agency m├Âchte, dass Midge das Studio sabotiert und sicherstellt, dass sie niemals eine Bewertung von mehr als 3 von 10 erhalten.

Weitere Drehungen und Wendungen warten gleich um die Ecke, und da die Entwicklung schrecklich schief l├Ąuft, steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Stelle dich einer Horde teleportierender Spieledesigner in einem mega-m├Ąnnlichen 2D-Bosskampf. Twist Metal in einem Showdown im Autokampf, um dem Campus eines konkurrierenden Studios zu entkommen. Tanzen Sie Ihren Weg zum Sieg in einem rhythmischen Rap-Kampf um K├╝he. ├ťberleben Sie b├Âsartige Morddrohnen in einem FPS-Arena-Duell und testen Sie die Tabletop-Version vonÔÇŽ einem endlosen, endlosen L├Ąufer?

"Die Leute k├Ânnten sich die Handlungsstr├Ąnge und Minispiele der zweiten Staffel ansehen und denken: "Wow. Sie haben offiziell den Hai gesprungenÔÇť", sagte Joe Mirabello, Autor und Regisseur von Terrible Posture Games. "Nun, Witze sind auf ihnen! Das Spiel von Shovelworks hei├čt Surfen mit Haien, nicht Springen mit Haien. Sie haben das Springen gek├╝rzt, um ihre Fristen einzuhalten.ÔÇť

3 von 10: Die zweite Staffel wird am Donnerstag, den 8. April, kostenlos im Epic Games Store ver├Âffentlicht. 3 von 10: Die erste Staffel startet heute auf Nintendo Switch, Xbox Series X|S und Xbox One f├╝r 9,99 US-Dollar.

Quelle: Pressemitteilung