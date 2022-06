Asobo Studiso und Focus Entertainment haben exklusive Videos ihres bald erscheinenden Spiels A Plague Tale: Requiem veröffentlicht. Anlässlich des Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 wurde der neue Trailer, der auf der Xbox Series X gecaptured wurde, erstmals gezeigt.

Die nächste A Plague Tale Erfahrung wartet schon — mit einem Vorgeschmack auf Requiem Gameplay

Der Trailer zeigt die Action, die Requiem in die A Plague Tale-Reihe bringen wird. Wir sehen, wie Amicia neue Waffen — darunter eine Armbrust und Messer im Nahkampf — einsetzt und sich in einer Vielzahl von Umgebungen nach den Wünschen der Spieler entwickelt. Erzählerische Elemente vervollständigen die Sequenzen, um zu verdeutlichen, was auf dem Spiel steht: Die Bedrohung durch die Macula und die Kinder, die sich bemühen, der Versuchung nach offener Gewalt zu widerstehen.

A Plague Tale: Requiem auf dem Tribeca Festival!

Das renommierte Tribeca Festival in New York hat mit der offiziellen Nominierung von A Plague Tale: Requiem das Game in sein sorgfältig ausgewähltes Programm für Videospiele aufgenommen!

In einem exklusiven Festival-Trailer zeigt das Team von Asobo Studio, wie A Plague Tale zum Leben erweckt wurde:

Und für alle, die jetzt auf den Release-Termin warten, dem können wir sagen, dass im Rahmen des Focus Entertainment Showcase am 23. Juni das Release-Datum bekannt geben wird mit exklusivem Gameplay.

A Plague Tale: Requiem erscheint 2022 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, dazu gibt es noch eine Cloud Version für Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung