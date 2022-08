In wenigen Tagen startet in K├Âln die gamescom und passend dazu liefert euch Asobo Studio und Focus Entertainment neue Info zu A Plague Tal: Requiem. Wie bekannt gegeben worden ist, wird es einen neuen Gameplay Overview-Trailer und eine spielbare Demo auf der diesj├Ąhrigen gamescom geben.

Au├čerdem wird Focus Entertainment am 30. August seine Behind-the-Scenes-Videoserie "In Focus" starten, die den Entstehungsprozess von A Plague Tale: Requiem noch vor der Ver├Âffentlichung am 18. Oktober zeigt.

Neue Horizonte und neue Tricks

Auf der neuen Reise von Hugo und Amicia reist man in den S├╝den Frankreichs des 14. Jahrhunderts, bevor man Segel in Richtung einer mysteri├Âsen Insel im Mittelmeer setzt. Man muss sich gegen ein f├╝rchterliches Schicksal wappnen und ein Heilmittel f├╝r Hugos Krankheit finden, mit Hilfe von Amicias neuen Ressourcen - diese umschlie├čen das Nutzen von Alchemie, um Feuer zu manipulieren und die Fernkampfkraft einer Armbrust, aber auch ihre gerissenen F├Ąhigkeiten, ihre Umgebung zu nutzen und sich aus dem Griff ihrer Gegner zu befreien. Man w├Ąhlt, ob man aus den Schatten heraus angreifen m├Âchte oder die H├Âlle ├╝ber die Gegner hereinbrechen lasst, mit Hilfe von Hugos neuen F├Ąhigkeiten: das Ausmachen der Bewegungen naher Feinde beim Schleichen und die Manipulation der Rattenhorden um ganze Soldatentruppen zu dezimieren.

Spielbare Demo auf der gamescom!

Besucher erhalten die M├Âglichkeit eines der fr├╝hen Kapitel des Spiels auf der gamescom vom 24. - 28. August zu spielen.

Im ├Âffentlichen Bereich findet sich die Demo auf dem Microsoft-Stand (Halle 8.1, Stand B-051 - C-058). Es erm├Âglicht den gamescom-Besuchern das gleiche Level zu spielen, das schon zum Tribeca Festival verf├╝gbar war, f├╝r alle, die das Online-Event im Juni verpasst haben.

Die Geschichte hinter dem Spiel

Zu guter Letzt startet Focus Entertainment am 30. August ebenfalls seine Behind-the-Scenes-Videoserie "In Focus", in der exklusive Interviews mit Entwicklern von Asobo Studio, dem Team hinter A Plague Tale: Requiem, gezeigt werden.

A Plage Tale: Requiem erscheint am 18. Oktober f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, sowie als Cloud-Version f├╝r Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung