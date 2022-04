Vertigo Games hat den "Shock & Awe"-Update f├╝r After the Fall ver├Âffentlicht. Diese Erg├Ąnzung zur Frontrunner-Saison des Spiels bringt ein gro├čartiges Arsenal mit sich. Zur Feier des Tages hat Vertigo Games zwei separate Trailer ver├Âffentlicht.

Der actiongeladene Co-op-Trailer wurde mit der unterst├╝tzten LIV-Software erstellt, die es Entwicklern erm├Âglicht, hochwertige Mixed-Reality-Inhalte zu produzieren. Der Frontrunner Season Overview-Trailer zeigt alle neuen - und bereits hinzugef├╝gten - Inhalte des Spiels seit der Ver├Âffentlichung.

Das "Shock & Awe"-Update bringt ein gro├čartiges Arsenal, darunter das Shockwave Power Device, den Rage Booster, den Warhead und eine Tommy Gun. Spieler k├Ânnen Disketten grinden, um diese neuen Gegenst├Ąnde zu erhalten, die es ihnen erm├Âglichen, Horden von Snowbreed auf neue, wirkungsvolle Weise zu bek├Ąmpfen. Neben den neuen Verbrauchsg├╝tern und dem Kampfger├Ąt gibt es jetzt auch einen PvP-Modus f├╝r alle und die PvP-Karte 'Stockpile'. Bei dieser neuen Karte handelt es sich um ein umfunktioniertes Lagerhaus, in dem sich alles um Nahk├Ąmpfe und blitzschnelle Respawns mit Gegenst├Ąnden dreht, die ├╝berall auf der Karte verstreut sind.

Die Frontrunner-Saison brachte bereits das erfolgreiche Update f├╝r den Horde-Modus und das Boulevard-Update mit sich, das zwei Karten f├╝r den Horde-Modus, einen neuen Revolver, die Boulevard-Erntekarte, den "Skimmer"-Feind (der nun zu allen Erntekarten hinzugef├╝gt wurde), die LMG- und Revolver-Waffen und viele Spieler-Outfits einf├╝hrte. F├╝r die Zukunft plant Vertigo Games, die Welt von After the Fall weiter auszubauen und f├╝r alle Spieler weiter zu verbessern.

Mit intensivem 4-Spieler-Koop und Crossplay (PC VR, PlayStation VR und Quest 2) als Kernst├╝ck bietet After the Fall ein actiongeladenes Koop-Gameplay, das von Grund auf f├╝r VR entwickelt wurde. Die Spieler starten in einem gemeinsamen Raum mit bis zu 32 anderen Spielern auf allen Plattformen und begeben sich in Vierergruppen in die ├ťberreste des postapokalyptischen L.A., wobei sie Waffen mit realistischen Bewegungen f├╝hren. Um ihren Feinden einen Schritt voraus zu sein, durchk├Ąmmen die Spieler die von Untoten verseuchte VR-Welt, in der hinter jeder Ecke neue Entdeckungen lauern. Wenn sie bereit sind, erwartet sie die kompetitive Tundradome PvP-Arena und endlose Horden im Horde-Modus.

Quelle: Pressemitteilung