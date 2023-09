Im Rahmen der gamescom hatten wir die Gelegenheit das Spiel Alaskan Road Truckers auszuprobieren und in die Welt des Spiels zu tauchen. Und wer jetzt denkt, es ist ein einfacher Truck-Simulator der t├Ąuscht sich.

Klar im ersten Blick ist es eine Truck Simulation, aber sie hat extrem viel zu bieten. Neben den normalen Trucker-Alltag, Waren von A nach B liefern, k├Ânnen entsprechend auch einige Komplikationen auftreten. Wer entsprechend die Region Alaska kennt, der wei├č, dass es dort auch schon mal recht kalt und auch einiges an Schnee liegen wird. Und so k├Ânnen wir entsprechend auch das Wetter einstellen.

Entsprechend geht es aber noch viel weiter in dem Spiel: Du kannst deinen Truck warten, also bring dein Truck auf den aktuellen Stand, wechsle den Kraftstofffilter und vieles mehr. Dazu k├Ânnt ihr entsprechend auch auf der Strecke ggf. durch umgekippte B├Ąume diesen von der Stra├če r├Ąumen indem ihr einfach mal eure Kettens├Ąge nimmt und ihn in kleinere St├╝cke zerteilt.

Aber auf deinem K├Ârper solltest du auch h├Âren: Neben Gesundheit, Hunger oder auch M├╝digkeit m├╝sst ihr auch mit der K├Ąlte k├Ąmpfen. Minus 30 Grad sind nicht gerade angenehm in dem man mit kurzem T-Shirt mal kurz drau├čen den LKW betankt. Alles muss klar durchdacht sein und eine optimale Routenplanung ist das A und O.

Das Spiel wird am 18. Oktober f├╝r den PC, aber auch f├╝r die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S ver├Âffentlicht.