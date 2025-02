NACON uns Aesir Interactive haben am Wochenende den Ambulance Life: A Paramedic Simulator veröffentlicht. Entwickelt wurde das Spiel von Aesir Interactive, dem Studio hinter Police Simulator: Patrol Officers, das 2021 veröffentlicht wurde. Der neue Titel der LIFE-Reihe lädt die Spielenden ein, den spannenden Alltag des Sanitätsdienstes in der offenen Welt von San Pelícano zu erleben, einer Stadt die von San Francisco inspiriert ist.

Die Welt der Ersten Hilfe

Durch den Erfolg der Steam-Demo im vergangenen Dezember bestätigt Ambulance Life: A Paramedic Simulator erneut das Interesse der Öffentlichkeit an der medizinischen Welt, wie bereits viele Filme und Fernsehserien zuvor. Ambulance Life: A Paramedic Simulator ist das einzige Spiel, in dem die Spielenden für die Dauer ihrer Schicht in die Rolle des Sanitätsdienstes schlüpfen können – vom Fahren des Krankenwagens zum Unfallort über die Erste Hilfe, die Beurteilung von Verletzungen bis hin zur Wahl der geeigneten Behandlung. Diese Verantwortung bringt moralische Dilemmata mit sich, die sich direkt auf das Überleben der Patient:innen auswirken, insbesondere bei Unfällen mit mehreren Opfern. Dank der originalgetreuen und realitätsnahen Umsetzung lässt das Spiel die Spielenden die ganze Intensität und den Adrenalinstoß im Krankenwagen sowie die Komplexität der Arbeit des Sanitätsdienstes erleben. Jede Entscheidung zählt und eine falsche Diagnose kann tödlich sein.

Abwechslungsreiches Gameplay

In Ambulance Life: A Paramedic Simulator zählt jede Sekunde. Als Rettungssanitäter:in ist es die Aufgabe der Spielenden, Leben zu retten. Das beinhaltet:

Mit dem Krankenwagen so schnell wie möglich zum Unfallort zu gelangen, in dem sie durch den dichten Verkehr navigieren und die optimale Route finden

Am Unfallort die Situation zu beurteilen und festzulegen, wie sie die einzelnen Verletzten versorgen müssen

Mit den Verletzten zu sprechen, um die Umstände des Unfalls zu verstehen und sie zu beruhigen, die notwendigen Untersuchungen mit den zahlreichen Geräten durchzuführen und eine erste Diagnose zu stellen

Bei schwerwiegenden Verletzungen Erste Hilfe zu leisten und die Trage für den schnellen Transport ins Krankenhaus vorzubereiten.

Im Laufe des Spiels werden Spielenden neue Bereiche zugewiesen, die jeweils ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen, und in ihrem Krankenwagen stehen neue Instrumente zur Verfügung.

Katastrophen

Während des Einsatzes kann es zu katastrophalen Situationen kommen, bei denen Spielende schnell eingreifen müssen. In solchen extremen Notsituationen werden sie mit vielen Verletzten konfrontiert, die sie schnell beurteilen und dabei ruhig bleiben müssen. Es liegt an den Spielenden, sie nach der Schwere ihrer Verletzungen zu klassifizieren und so viele Leben wie möglich zu retten. Sie stehen vor moralischen Entscheidungen, die direkte Auswirkungen auf die Überlebenschancen der Patient:innen haben.

Spielmodi für alle Spielenden

Dank seiner zwei Spielmodi ist Ambulance Life: A Paramedic Simulator für alle Spielenden geeignet, egal ob sie ein medizinischer Profi oder ein Anfänger sind und Erste-Hilfe-Techniken kennenlernen möchten. Der „klassische“ Modus bietet Hilfe bei der Diagnose und der Patientenversorgung, während der „Simulation“-Modus keine Hilfe bietet und Spielende ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen.

Hoher Wiederspielwert

Mit drei Stadtvierteln mit unterschiedlichen Umgebungen, Einsatzzeiten zwischen 15 und 45 Minuten, 36 verschiedenen Verletzungen und 17 verfügbaren medizinischen Instrumenten bietet das Spiel einen hohen Wiederspielwert mit einer großen Anzahl möglicher Szenarien, die von einfachen alltäglichen Unfällen bis hin zu Katastrophen von außergewöhnlicher Schwere reichen. Jeder Einsatz ist anders: Anpassung, Schnelligkeit und Effizienz sind nötig, um so viele Leben wie möglich zu retten.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator gibt es für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

