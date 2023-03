Ubisoft hat bekannt gegeben, dass ab heute passend zu Veröffentlichung von Anno 1800 als Console Edition, dass das Spiel eine ganze Woche lang kostenlos gespielt werden kann.

Während der Free Week, die vom 16. bis zum 23. März auf Ubisoft Connect, im Epic Games Store, auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S stattfindet, haben Spieler:innen Zugriff auf den gesamten Hauptinhalt. Außerdem wird ihr Fortschritt übernommen, wenn sie sich für den Kauf des Spiels entscheiden.

Anno 1800 ist ein von Ubisoft Mainz entwickeltes Städtebau- und Strategiespiel, in welchem Spielende ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen können: Es gilt gigantische Metropolen zu errichten, effiziente und gewinnbringende Logistiknetzwerke aufzubauen, einen exotischen neuen Kontinent zu kolonisieren, Expeditionen in die ganze Welt zu unternehmen und Gegner diplomatisch, wirtschaftlich oder militärisch zu dominieren.

​Die Anno 1800 Console Edition erscheint am 16. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einblicke in den Umsetzungsprozess des Anno 1800-Erlebnisses auf Konsolen gibt es durch den veröffentlichten Trailer zum Entwicklertagebuch:

​Die Standard-Version der Anno 1800 Console Edition enthält das Basisspiel und die größten Spiel-Updates. Die Deluxe-Version enthält das Basisspiel, die größten Spiel-Updates und drei kosmetische Pakete. Alle, die die Console Edition vorbestellen oder direkt zum Launch kaufen, kommen in den Genuss des Imperium-Pakets und des Gründerpakets für Konsole, welche zusätzliche kosmetische Boni enthalten, sowie des digitalen Artbooks und des Soundtracks. Darüber hinaus werden alle kosmetischen Pakete erhältlich sein.

Quelle: Pressemitteilung