Während de Gurrilla Collective Showcase wurde das Spiel Arcade Paradise enthüllt. Das Spiel vom unabhängigen Verlagslaben Wired Production und der Kult-Videospielentwickler Nosebleed Interactive haben den ersten Trailer veröffentlicht.

In dem kürzlich entdeckten Schulungsvideo auf VHS-Kassette beschreibt King Wash Laundromat genau, was von Mitarbeitern in Arcade Paradise erwartet wird, von der Reinigung der Kleidung bis zum Entsorgen des Mülls. Ihr wollt der perfekte Mitarbeiter werden? Achtet darauf, bis zum Ende zu sehen, da ihr jeden Schritt kennen müsst, um einen zufriedenen Kunden zu gewährleisten.

Im E3-Trailer zu Arcade Paradise erfahrt ihr, wie man den King Wash Waschsalon betreibt. Aber eigentlich will niemand einen Waschsalon betreiben; Ihr wollt die tollste Spielhalle der Welt. Wenn das nach euch klingt, könnt ihr diese in drei einfachen Schritte zum Erfolg befolgen: Spielen, Gewinnen und Kaufen.

Spielt die verschiedenen Spiele, stellt eure Highscores auf und fordert eure Kunden heraus, um sie zu schlagen, um einen Gewinn zu erzielen. Verwendet diesen Profit, um neue Schränke über die neueste DFÜ-Verbindung zu bestellen. Kauft Spielschränke in Arcade Paradise, um mehr Kunden in deine Spielhalle zu locken. Dies sind originelle Spiele, die von Klassikern aus einer vergangenen Arcade-Ära inspiriert sind, von denen einige im E3-Trailer für begeisterte Arcade-Fans zu sehen sind.

Arcade Paradise erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung