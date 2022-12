Bandai Namco Europe und FromSoftware, Inc. haben das neue Actionspiel Amored Core VI: Fires of Rubicon angekündigt. Das gemeinsam von Bandai Namco Entertainment Inc. und FromSoftware, Inc. entwickelte Spiel ist der neueste Titel der ARMORED CORE-Reihe, die nach zehn Jahren seit dem letzten Teil des Franchise nun als Actionspiel wiederbelebt und neu konzipiert wird.

Armored Core VI: Fires of Rubicon wird ein Spielerlebnis bieten, das auf dem Mech-Game-Know-how basiert, das FromSoftware in 25 Jahren Entwicklung von Spielen der Serie kultiviert hat. Das neue Armored Core-Spiel kombiniert das Gameplay aus den jüngsten Titeln des Entwicklers mit der Mech-Action der Reihe, um eine einzigartige Spielerfahrung zu bieten.

In Armored Core VI: Fires of Rubicon können sich die Spieler*innen frei durch riesige, dreidimensionale Umgebungen bewegen und dabei rasante Fahrzeugkämpfe erleben. Dank des von FromSoftware sorgfältig entwickelten Spieldesigns bietet das Spiel herausfordernde und unvergessliche Kämpfe, ein neues Fortschrittssystem und ein tiefgreifendes Gameplay, das nun durch das Zusammenstellen von Mechs und den Kampf gegen gewaltige Bosse geprägt wird.

Das Spiel wird 2023 erscheinen.

