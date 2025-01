Ubisoft hat bekannt gegeben, dass Assassin's Creed: Shadows, der kommende Teil der Assassin's Creed-Reihe, ab sofort vorbestellt werden kann.

AssassinÔÇÖs Creed Shadows wird unter Leitung von Ubisoft Qu├ębec entwickelt und versetzt Spieler:innen in das Japan des 16. Jahrhunderts. Sie werden die verwobene Geschichte von Naoe, einer erfahrenen Shinobi-Assassinin aus der Provinz Iga, und Yasuke, dem m├Ąchtigen Samurai aus historischen Legenden, erleben. Sie werden ihre pers├Ânlichen Geschichten entdecken, auf wichtige historische Pers├Ânlichkeiten treffen und das gemeinsame Schicksal dieses Duos gestalten, w├Ąhrend sich Japan auf einem brutalen Kurs zur Einigung befindet. Der neu enth├╝llte Story-Trailer bietet einen Einblick in diese packende Erz├Ąhlung und zeigt ein Land im Aufruhr, zerrissen von Kriegen und bedroht durch fremde Einfl├╝sse. Inmitten dieses Chaos wird Daimyo Oda Nobunagas unerm├╝dlicher Ehrgeiz das Schicksal der beiden Helden formen, w├Ąhrend sie einen Weg f├╝r ein neues Credo in Japan ebnen.

Am 20. M├Ąrz erscheint das Spiel f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung