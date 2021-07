Ubisoft hat die kommende Erweiterung von Assassin's Creed: Valhalla bekannt gegeben. Die Belagerung von Paris erscheint am 12. August und zudem startet die Season 3 mit Sigrblot-Fest, samt neuer Events, exklusiver Belohnungen und vieler neuen Inhalte.

Die zweite Erweiterung Die Belagerung von Paris erscheint am 12. August. Das neue Abenteuer f├╝hrt Eivor nach Frankreich, auf einen gef├Ąhrlichen Pfad voller spannender Quests durch franz├Âsische Landschaften und in die ber├╝hmteste Eroberungsschlacht in der Geschichte der Wikinger. Es lauern neue Gegner, die mit neuen Waffen, F├Ąhigkeiten und Ausr├╝stungsgegenst├Ąnden sowie Fertigkeiten bezwungen werden m├╝ssen. Die Erweiterung f├╝hrt zudem die beliebten Black-Box-Infiltrationsmissionen wieder ein, bei denen ihr die volle Freiheit habt, den besten Weg zu w├Ąhlen, um ein bestimmtes Ziel zu eliminieren. Die Belagerung von Paris ist Teil des Season Pass* und kann ebenfalls separat als DLC erworben werden.

Ab dem 29. Juli wird die neue Raubzug-Saison mit dem zeitlich begrenzten Zeit f├╝r Sigrblot-Fest gefeiert. Bis zum 19. August k├Ânnen neue festliche Aktivit├Ąten in Ravensthorpe entdeckt werden:

Spottstreit-Turnier und W├╝rfel-Minispiele

Drei neue Quests

Exklusive Belohnungen, einschlie├člich Dekorationen f├╝r die Siedlung, Ausr├╝stungsgegenst├Ąnde und Waffen. Das Ein-Hand-Schwert Skrofnung kann mit Sigrblot-Marken im Festshop f├╝r eine begrenzte Zeit erworben werden.

Um an dem Zeit f├╝r Sigrblot-Fest teilzunehmen, muss England erreicht und einer der ersten Handlungsb├Âgen abgeschlossen sein, Grantebridgescire oder Ledecestrescire. Die Siedlung muss mindestens auf Level 2 aufgestuft sein.

Ein zus├Ątzliches Update ist f├╝r einen sp├Ąteren Zeitpunkt innerhalb der Season geplant und wird ein neues Karten-Pack f├╝r die Flussraubz├╝ge einf├╝hren, das weitere Zielorte an den Fl├╝ssen von Francia und Irland hinzuf├╝gen wird.

Am 12. August erscheint zudem das Album "Die Belagerung von ParisÔÇť, das den kompletten Originalsoundtrack der neuen Erweiterung beinhaltet. Heute ist mit ÔÇťHa╠üs├ŽtiÔÇŁ bereits die erste Songauskopplung verf├╝gbar. Komponiert von Stephanie Economou, hebt das Lied die spirituelle Stimmung hervor, w├Ąhrend der altnordische Gesang die euch in die Atmosph├Ąre der neuen Season einstimmt. "H├ís├ŽtiÔÇŁ hei├čt ├╝bersetzt "ThronÔÇť oder "EhrenplatzÔÇť

