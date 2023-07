Focus Entertainments Studio und Deck 13 Interactive haben einen eindrucksvollen neuen und mehr als fünf Minuten langen Gameplay-Trailer für Atlas Fallen veröffentlicht, der die packende Action und die Erkundung der atemberaubenden Welt des epischen Fantasy-Action-RPG erlebbar macht.

Den Gauntlet bändigen. Die Menschheit befreien. Den Sonnengott zerstören.

Atlas Fallen entführt Spielende auf eine epische und actiongeladene Reise durch eine weitläufige, von Sand bedeckte Welt. Sie übernehmen Kontrolle über den Helden, der sich gegen den tyrannischen Sonnengott Thelos erhebt und stellen sich den Wraiths - furchterregende göttliche Kreaturen, die das Land heimsuchen.

Durch den Gauntlet, ein magisches Artefakt in Form eines Handschuhs, welches ihnen außergewöhnliche Fähigkeiten verleiht, können sie durch den Sand gleiten und magische Waffen aus ihm formen, in vertikalen Kämpfen die Lufthoheit gewinnen und ihren Spielstil an jeden Wraith anpassen.

Die 151 magischen Essenzsteine geben ihnen verschiedene Attacken und Fähigkeiten, um ihren Spielstil nach dem eigenen Geschmack auszubauen und für jede Stärke und Schwäche ihrer Gegner gewappnet zu sein. Sie werten ihre Fähigkeiten auf und experimentieren mit ihnen, um mächtige Synergien zu finden, welche sie das volle Potenzial der mitreißenden Kämpfe in Atlas Fallen erleben lassen.

Eine heldenhafte Signature-Edition

Interessierte Vorbesteller können sich jetzt die stark limitierte Atlas Fallen – Signature Edition sichern, welche exklusiv im Focus Entertainment Store erhältlich und auf 100 Stück limitiert ist. Diese exklusive Edition beinhaltet ein nummeriertes und exklusives Artwork von Deck13 Art Director James Lowe, gedruckt auf einen laminierten Holzrahmen, ein offizielles Zertifikat und eine Kopie des Spiels, welches den Ruin Rising-DLC enthält. Das Ruin Rising-DLC-Pack enthält exklusive kosmetische Items und Kampffähigkeiten, sowohl für digitale als auch für Retail Vorbestellungen. Die PC-Version wird als digitaler Steam Key ausgeliefert, Konsolen-Editionen werden physisch mit einer exklusiven Hülle, basierend auf James Lowes Artwork, versendet.

Atlas Fallen ist auch digital zur Vorbestellung verfügbar. Die Vorbestellung bietet auf allen Plattformen ebenfalls mit dem Ruin Rising-DLC-Pack einen besonderen Anreiz.

Atlas Fallen erscheint am 10. August für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung