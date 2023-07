Focus Entertainment und das interne Studio Deck13 Interactive haben einen packenden Combat Trailer f√ľr das kommende epische Fantasy Action-RPGs Atlas Fallen ver√∂ffentlicht, in dem legend√§re Monster in √ľbernat√ľrlichen K√§mpfen vernichtet werden.

Der neue Combat Trailer gibt einen 5 min√ľtigen Deep-Dive in die packenden K√§mpfe von Atlas Fallen.

In einer zerst√∂rten und von Sand bedeckten Welt entfesselt die heilige Macht eines geheimnisvollen Handschuhs heroische Kr√§fte, um die Tyrannei eines allm√§chtigen Gottes zu beenden. Sand kann gez√§hmt und zu neuen Waffen geformt werden, und er erm√∂glicht geschmeidige Bewegungen mit unglaublicher Geschicklichkeit und Geschwindigkeit durch die L√ľfte. Im Kampf kann ein durchschlagendes Waffenduo gew√§hlt werden, das im nahtlosen Wechsel t√∂dliche Combos ausf√ľhrt. Mit zunehmendem Momentum werden die Waffen immer st√§rker und gr√∂√üer, bis schlie√ülich die unb√§ndige Kraft des Handschuhs entfesselt wird.

Die 151 Essenz Steine, welche in der Welt von Atlas gefunden werden k√∂nnen, gew√§hren Zugriff auf spezielle F√§higkeiten und Effekte. Ganz egal, ob man sich aggressiv in den Kampf st√ľrzt oder aber lieber in die Defensive geht, mit Debuffs arbeitet oder sich heilt ‚Äď Freie kombinationsm√∂glichkeiten der Steine k√∂nnen zu einem effektivem Build f√ľhren.

Diese Anpassungsm√∂glichkeiten erlauben es, sich in intensive K√§mpfe mit den unterschiedlichsten Bestien zu st√ľrzen und sich geschickt gegen sie durchzusetzen. Noch mehr M√∂glichkeiten ergeben sich, wenn man sich mit einem Freund zusammentut und im Online-Coop-Modus zu zweit den Sand fliegen l√§sst. So kann man die gesamte Story-Kampagne gemeinsam erleben und die Gegner in perfekten Kombos noch eindrucksvoller besiegen.

Atlas Fallen erscheint am 10. August f√ľr den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung