Das Action-RPG, Atmoc Heart, das in der wahnwitzigen Utopie einer alternativen Nachweltkriegszeit spielt gibt es seit letzter Woche im Handel. Der ultimative hochdynamische Launch-Trailer vermittelt einen Eindruck der abgedrehten und verblüffenden Geschichte, wilder Schlachten und umwerfender Puzzles, die ab sofort auf Spielende von Atomic Heart wartet!

Was liegt hinter dem Traum?

Atomic Heart präsentiert eine utopische Neuerzählung der Weltgeschichte, in der Menschen in Harmonie mit ihren loyalen und eifrigen Robotern in einer fiktionalen UdSSR leben, die eine wissenschaftliche und technologische Revolution anführte... Nun, jedenfalls war es einmal so. Verschleierte Experimente und der unaufhaltsame Fortschritt der Technologie haben diese einst utopische Welt der Wunder und der Perfektion zerschmettert.

Spielende erleben die tödlichen Konsequenzen der Innovation als Agent P-3 und begeben sich auf eine Reise, wo sie auf künstliche Intelligenzen am Rande des Wahnsinns, unansehnliche Mutanten und Killerroboter treffen, die die Anlage 3826 durchstreifen. Sie werten ihr Arsenal an hochmodernen Nahkampf- und Fernkampfwaffen auf und entfesseln es, schalten Fähigkeiten frei und kombinieren sie, um sie auf den eigenen einzigartigen Spielstil zuzuschneiden und die unausweichlichen Gefahren zu überleben.

Egal ob Harcode-Spieler*in auf der Suche nach wilden, gewalttätigen Herausforderungen oder Abenteurer*in, die es kaum erwarten können, diese einzigartige Welt voller wahnwitziger und ergreifender Geschichten zu erfahren - Atomic Heart kann auf jede optimale Spielerfahrung mit Hilfe von drei Schwierigkeitsmodi zugeschnitten werden.

Vorbereitung ist alles, wenn die Reise los geht!

Bevor Spielende in die Welt von Atomic Heart abtauchen, sollten sie sicherstellen, dass ihr Spiel auf dem aktuellsten Stand ist! Verbindet eure Spieleplattform mit dem Internet und installiert den neuesten Day-1-Patch, der für das Spiel essentiell wichtig ist. Spielt das vollständige Spiel so, wie es vorgesehen war!

Atomic Heart gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung