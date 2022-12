Der Publisher Focus Entertainment und Entwickler Mundfish haben im Rahmen der Game Awards einen neuen Trailer zum kommenden Atomic Heart enth├╝llt.

Der neue knallharte Trailer beinhaltet bombastisches neues Videomaterial, das im Verlauf der Game Awards 2022 gezeigt wurde.

Tretet ein in eine verr├╝ckte und gnadenlose Welt!

Atomic Heart nimmt Spieler mit eine alternative Version der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts: Wir befinden uns in einer Welt, in der intelligente Roboter zur Realit├Ąt geworden sind. Menschen und Roboter scheinen zun├Ąchst in Harmonie zu leben, doch als pl├Âtzlich eine Rebellion um sich greift, m├╝ssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werdenÔÇŽ

Der Moment ist gekommen, in dem man einen brutalen und spektakul├Ąren Kampf gegen eine KI am Rande des Wahnsinns antritt. Doch auch hungrige Mutanten und blutr├╝nstige Maschinen durchstreifen das Land auf der Suche nach Beute. Einzig die rechtzeitige Anpassung des Kampfstils, die geschickte Kombination von Skills und Ressourcen, aber auch die Nutzung der Umgebung und Verbesserung der Ausr├╝stung helfen, um gegen die ausufernde Gefahr zu bestehen.

Das Spiel erscheint am 21. Februar 2023 f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung