Im Rahmen von Ubisoft Forward hat Ubisoft Informationen zu Avatar: Frontiers of Pandora bekannt gegeben. Das Spiel ist ein First-Person-Action-Adventure-Game und wird in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney entwickelt.

Avatar: Frontiers of Pandora wurde mit der neuesten Version der Snowdrop-Engine erstellt und exklusiv f├╝r die neue Generation von Konsolen und PC entwickelt und erweckt die verf├╝hrerische Welt von Pandora mit all ihrer Sch├Ânheit und Gefahr in einem immersiven, offenen Welterlebnis zum Leben.

Spiele in dieser neuen, eigenst├Ąndigen Geschichte als Na'vi und begib dich auf eine Reise ├╝ber die Westgrenze, einen noch nie dagewesenen Teil von Pandora. Erkunde eine lebendige und reaktive Welt, die von einzigartigen Kreaturen und neuen Charakteren bewohnt wird, und sto├če die gewaltigen RDA-Kr├Ąfte zur├╝ck, die sie bedrohen.

Auf welchen Plattformen das Spiel genau erscheint und wann, das ist aktuell noch nicht bekannt gegeben worden.

Quelle: Pressemitteilung