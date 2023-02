Larian Studios hat im Rahmen der State of Play-Präsentation von Sony ein neuen Gameplay-Traielr bekanntgegeben. Bereits bekannt ist ja schon, dass Baldur's Gate 3 Ende August 2023 erscheinen wird.

Der neue Trailer bietet Spielern einen ersten Blick auf einen bisher unbekannten Antagonisten in Baldur‘s Gate 3: General Ketheric Thorm, einen scheinbar unbesiegbaren Necromancer, der seine Armee von Untoten gegen die namensgebende Stadt von Baldur’s Gate anführt. Der Charakter wird von Schauspieler J.K. Simmons gesprochen.

"Ketheric ist ein Mann mit komplexen Ambitionen und Motiven. Bei der Suche nach der richtigen Stimme wussten wir also, dass wir einen renommierten Charakterdarsteller brauchen, der uns eine nuancierte Performance liefern kann – und so fiel unsere Entscheidung auf J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man). Obwohl wir damit gerechnet hatten, waren wir trotzdem beeindruckt, wie viel zusätzliche Tiefe seine Performance dem Charakter verliehen hat. In den kommenden Monaten werden wir noch zwei weitere Antagonisten vorstellen – haltet die Augen offen", erklärt Swen Vincke, Creative Director bei Larian, in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog.

Der neue Trailer zu Baldur’s Gate 3 beinhaltet außerdem weitere Gameplay-Enthüllungen:

Split-Screen-Koop: Spieler können lokal mit bis zu zwei Spielern auf einer PS5 oder online mit bis zu vier Spielern spielen.

Spieler können lokal mit bis zu zwei Spielern auf einer PS5 oder online mit bis zu vier Spielern spielen. Controller Support: Ergänzend zu dem bisherigen Maus-und-Keyboard-Support im Early Access gewährt der neue Trailer ebenfalls einen ersten Einblick auf die volle Controller-Unterstützung für Baldur’s Gate 3.

Darüber hinaus detailliert der Blogbeitrag von PlayStation die Inhalte der Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition und Collector’s Edition. Beide Versionen können über den PlayStation Store für PlayStation 5 vorbestellt werden.

Baldur's Gate 3 erscheint am 31. August 2023 für den PC und PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung