In einem Stream wurde von EA und DICE der erste Trailer zum kommen Action-Shooter-Game Battlefield 2042. Passend um 16 Uhr startete auch der Stream.

Doch was als erstes Folge, war ein Countdown, wovon man noch eine weitere Stunde warten sollte. Und als der Countdown vorbei war? Ja dann sah es irgendwie ein bisschen wenig nach einem Trailer aus, denn der Live-Stream ging offline. In der Beschreibung hatte man dann den Trailer gesetzt, was vermutlich nicht so gut bei den Leuten angekommen ist. Aber egal, hier kommt der Trailer:

Das kommende Battlefield erscheint also am 22. Oktober, wie einige User es bereits schon vermutet haben. Dazu gibt es ein modernes Milit├Ąr-Szenario, das im Jahr 2042 spielt und mit bis zu 128 Spielern.

Einiges konnte man bereits schon aus dem Video sehen, mehr wird es aber am 13. Juni geben und da wird ein Gameplay Reveal gezeigt. Der 13. Juni ist nat├╝rlich im Rahmen der E3 und das ganze wird in der Microsoft-Show gezeigt.

Wir sind gespannt was folgt.

Quelle: Battlefield