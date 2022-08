Mit dem Bau-Simulator d├╝rfen sich Simulationsfreude schon heute auf den umfangreichsten Fuhrpark der Seriengeschichte freuen. Wie astragon Entertainment und weltenbauer. Software Entwicklung heute ank├╝ndigen, wird Spieler:innen im neuesten Teil der erfolgreichen Reihe Zugriff auf mehr als 70 offiziell lizenzierte Fahrzeuge, Maschinen und Equipment von insgesamt 25 weltweit bekannten Marken und Herstellern gew├Ąhrt!

Im Bau-Simulator erhalten Bau- und Simulationsfreunde die M├Âglichkeit, ihre eigene Baufirma zu gr├╝nden und sich mithilfe der riesigen Auswahl an Baumaschinen in gleich zwei riesigen Open World Szenarien samt jeweils eigenen umfangreichen Kampagnen vom einfachen Bauarbeiter zum gr├Â├čten Baul├Âwen der Stadt heraufzuarbeiten. Dank der enormen spielerischen Freiheit und der riesigen Auswahl an offiziell lizenzierten Fahrzeugen und Maschinen ist hier auf jeden Fall f├╝r hunderte Stunden Spielspa├č gesorgt!

Mit mehr als 70 Fahrzeugen, Maschinen und Ausstattung von insgesamt 25 Marken und Herstellern bietet der Bau-Simulator den umfangreichsten Fuhrpark der erfolgreichen Seriengeschichte. Neben bereits aus den Vorg├Ąngern bekannten und neuen Fahrzeugen von weltweit bekannten Herstellern wie Liebherr, CASE, Bobcat, PALFINGER, STILL, MAN, ATLAS, Bell, BOMAG, WIRTGEN, V├ľGELE, HAMM, Mack Trucks, MEILLER Kipper, SCHWING und Kenworth d├╝rfen sich Bau-Enthusiasten zudem auf zahlreiche Baumaschinen und Trucks von neu hinzugekommenen Marken wie Scania, Doosan, Cifa, DAF, Benninghoven, Nooteboom und Wacker Neuson freuen ÔÇô und nicht zu vergessen: erstmals auch offiziell lizenzierte Arbeitskleidung von Engelbert Strauss!

Bereits am 20. September scheint das Spiel auch schon f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

