Die gamescom ist entsprechend vorbei und passend dazu liefern wir euch nun alles das, was wir uns angeschaut haben und euch nat├╝rlich auch interessiert. Entsprechend haben wir uns nat├╝rlich auch den Bau Simulator angeschaut, denn nach einer langen Pause geht es nun mit einer neuen und grafisch Spiel an den Start.

Was das Game alles zu bieten hat, k├Ânnt ihr euch entsprechend in unserem Video anschauen.

Neben dem EU-Setting gibt es auch ein US-Setting, was nat├╝rlich andere Fahrzeuge besitzt und nat├╝rlich anderen St├Ądten angesiedelt sind. Auch dieses haben wir f├╝r euch kurz einmal angespielt.

Und wer jetzt nicht mehr drauf warten kann, dass es an den Start geht mit dem Spiel, dem sei gesagt, dass das Spiel bereits schon am 20. September PC sowie f├╝r die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. erscheinen wird.