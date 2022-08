Mit den geänderten Blicken in die Zukunft, feiert Behaviour Interactive sein 30-jähriges Bestehen. Mit einem ersten eigenen Showcase, Behaviour Beyond, festigt Behaviour Interactive seinen Status als Kanadas größtes unabhängiges Studio.

Das in Montreal ansässige Entwicklerstudio blickt auf seine bedeutendste IP Dead by Daylight, welches weltweit von 50 Millionen Spieler*innen gespielt wird, stellt neue Titel vor und präsentiert einige Überraschungen.

Wer das entsprechende Showcase verpasst hat, kann sich dieses hier erneut anschauen.

Dead by Daylight: Resident Evil: Project W

Im Juni 2021 hat sich Behaviour Interactive mit Capcom zusammengetan, um die bekannten Resident Evil‚ĄĘ-Charaktere Nemesis, Jill Valentine und Leon S. Kennedy in Dead by Daylight zu integrieren und damit eines der am meisten gefeierten Kapitel des Spiels zum Leben erweckt.

Die diesj√§hrige Version erweitert die Resident Evil-Geschichte innerhalb des Dead by Daylight-Universums und taucht tief in die Hintergrundgeschichte eines neuen Killers ein: Albert Wesker, im Spiel als Mastermind bekannt, und zwei neue √úberlebende: Ada Wong und Rebecca Chambers. Au√üerdem wird mit dieser Ver√∂ffentlichung auch die Karte Raccoon City Police Department √ľberarbeitet.

Das Spiel kommt noch dieses Jahr auf dem PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Google Stadia.

Meet your Maker

Behaviour Interactive expandiert weiter mit seiner neuesten IP Meet Your Maker‚ĄĘ, das im Jahr 2023 erscheinen soll. Das in einem postapokalyptischen Universum angesiedelte First-Person-Builder-Raider-Spiel stellt nutzergenerierte Inhalte in den Mittelpunkt seines Gameplays, wobei jedes Level von Spieler*innen f√ľr Spieler*innen gestaltet wird.

Spieler*innen sind die H√ľter der Chimera, einem lebenden Experiment, das als letzter Ausweg zur Rettung des Lebens auf der Erde geschaffen wurde. Sie nehmen an einem taktischen Kampf um die begehrteste Ressource des Planeten und den Schl√ľssel zur Evolution der Chimera teil: reines genetisches Material. Die Spieler*innen k√∂nnen labyrinthartige Au√üenposten errichten und befestigen, um das kostbare Genmat zu gewinnen und zu bewachen, oder die Au√üenposten anderer Spieler*innen infiltrieren und √ľberlisten, um mehr zu sammeln. Fans k√∂nnen sich auf rasante K√§mpfe gefasst machen, denn jeder Au√üenposten wird ihren Mut, ihren Verstand und ihre Reflexe auf die Probe stellen, wenn sie versuchen, hineinzukommen, sich den GenMat zu schnappen und lebend wieder herauszukommen. Kein Au√üenposten gleicht dem anderen, was f√ľr einen hohen Wiederspielwert sorgt. Meet Your Maker wird bald f√ľr PC und Konsolen erh√§ltlich sein.

Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim

Auch f√ľr Behaviour Interactive und Dead by Daylight wurde ein St√ľck Geschichte geschrieben, als Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim gestern ver√∂ffentlicht wurde. F√ľr das Studio ist dies der erste Vorsto√ü in das Gebiet der Visual Novel und der erste Gaming-Ableger aus dem Universum des beliebten asymmetrischen Horrorspiels.

Fans des Multiplayer-Titels wissen, dass sich tief in der Geschichte jedes Charakters dunkle Wendungen und Wahrheiten verbergen. Das trifft auch auf die M√∂rderinsel zu, wo sich die Spieler*innen auf ihre ganz eigene Reise in dieses Inselparadies begeben. Ihre Begleiter*innen auf diesem √ľppigen und farbenfrohen Ausflug sind vier t√∂dliche Killer, die sich hinter ihrem m√∂rderischen √Ąu√üeren nur ein wenig Romantik w√ľnschen. Unter den begehrten Partner*innen k√∂nnen sich die Fans in den Fallensteller verlieben, ein Alpham√§nnchen, dessen praller Bizeps und Unterhemd-Badeanzug wenig der Fantasie √ľberlassen. Die J√§gerin mit ihrem gewaltigen Bizeps und der niedlichen Hasenmaske ist hier, um sich in die Herzen (und Seelen) derer zu jagen, die das Gl√ľck haben, sie zu kennenzulernen. Das Gespenst ist mit seinem sonnigen Gem√ľt, der passenden Badehose und dem Button-up ein echter Spa√üvogel. Der Geist, im Bikini und in Kimono gekleidet, ist ganz und gar Goth und bereit, mit ihrem Katana im Schlepptau zu ver- und bezaubern.

Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim ist exklusiv auf Steam erhältlich.

Jurassic World Primal Ops

Behaviour Interactive ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms ein kostenloses mobiles Action-Adventure zu entwickeln: Jurassic World Primal Ops. Das Spiel, das weltweit im App Store und bei Google Play erhältlich ist, betraut die Spieler*innen mit der Aufgabe, die Dinosaurier vor ihren Feinden zu retten und eine ausgewogene Koexistenz mit den Menschen zu schaffen. Mit einer umfangreichen Dinosauriersammlung, einem Upgrade-System und actiongeladenen Missionen ist Jurassic World Primal Ops ein Top-Down-Handyspiel, das jetzt zum Download bereitsteht.

Flippin Misfits

Behaviour st√∂√üt weiterhin in neue Spielegenres vor und k√ľndigt die bevorstehende Ver√∂ffentlichung von Flippin Misfits an, einem Party-Brawler f√ľr 2-4 Spieler*innen, der auf einem Raumschiff am Rande des Universums spielt. In Flippin Misfits k√§mpfen die Spieler*innen in lebendigen und gef√§hrlichen Arenen innerhalb und au√üerhalb des Raumschiffs, wo ihre F√§higkeiten im Kampf und im √úberwinden der Schwerkraft auf die Probe gestellt werden. Das Feature, das die Schwerkraft umkehrt, sorgt f√ľr einen neuartigen 360-Grad-Nahkampf. Angriffe k√∂nnen aus jeder Richtung kommen und jede Oberfl√§che kann genutzt werden - und das alles in einer Umgebung, in der Sci-Fi-Einfl√ľsse auf Untergrund-Clubhouse-Vibes treffen. Flippin Misfits ist im September exklusiv auf Steam erh√§ltlich.

Project S

Zu guter Letzt k√ľndigt Behaviour‚ĄĘ Interactive Project S an, das mit den Lunarch Studios aus Toronto zum Leben erweckt wurde - ein Open-World-Puzzlespiel, in dem die Spieler*innen zusammenkommen k√∂nnen, um ein mysteri√∂ses Reich der Logik und Weisheit, entweder im Einzelspieler-, Koop- oder sogar im gro√üen Multiplayer-Modus, zu erforschen. Umgeben von schwebenden Inseln, altert√ľmlicher Architektur und atemberaubenden Ausblicken werden die Spieler*innen Quests erf√ľllen, Geheimnisse finden und neue R√§tselinseln entdecken, w√§hrend sie mehr √ľber den Ursprung und das Schicksal dieses geheimnisvollen Universums erfahren. Project S soll im Jahr 2023 erscheinen. Weitere Details werden bald bekannt gegeben.

Quelle: Pressemitteilung