Nacon und Cyanide Studios haben das dritte Spielbare Team der noch in die laufende Beta hinzugef├╝gt wird in Blood Bowl 3. Die Rede ist von die Elfenunion. Die Teams der Elfenunion setzen auf gutes Pass-Spiel und die Flinkheit ihrer Spieler.

Die aus Hochelfen, Waldelfen und Dunkelelfen bestehenden Teams der Elfenunion sind f├╝r ihr Geschick und ihre zielsicheren P├Ąsse bekannt, sind aber gleichzeitig recht anf├Ąllig, wenn es zu rohem K├Ârperkontakt kommt.

Es gibt vier Arten von Spielern in den Teams der Elfenunion: Die Linemen und Linewomen, deren gro├če St├Ąrke ihre Beweglichkeit ist. Werfer, die auch weite P├Ąsse mit h├Âchster Pr├Ązision beherrschen und mit den F├Ąngern eine starke Kombination bilden. Schlie├člich sind die Blitzer dazu da, gegnerische Angriffe zu blockieren.

Bis zum 13. Juni k├Ânnt ihr die Elfenunion in der geschlossenen Beta ausprobieren.

Am 21. September startet die Early Access-Phase f├╝r den PC. Die fertige Fassung kommt am 22. Februar und wird dann auch f├╝r die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung