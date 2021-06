Cowabunga! In Kooperation mit ViacoCBS hat Ubisoft angek├╝ndigt, dass Raphael, Michelangelo, Leonardo und Donatello aus Teenage Mutant Ninja Turtles im Spiel Brawlhalla erscheinen werden.

Am 16. Juni startet im Rahmen des Epic Crossovers ein neues In-Game-Event mit einem neuen Spielmodus, Crew Battles, einem neuen K.O.-Effekt mit Shredder und dem Foot Clan, sowie neue Signaturangriffe f├╝r die Turtles mit Meister Splinter und Casey Jones. Au├čerdem gibt es eine neue Karte, die an die Kanalisation aus Teenage Mutant Ninja Turtles angelegt ist. Die neue Karte ist in den Modi Free-For-All und 1vs1 verf├╝gbar. Zus├Ątzlich erscheinen vier neue Avatare, die die Symbole des Foot Clans, Krang und Technodrome zeigen, sowie ein animierter Avatar mit allen Gesichtern der Turtles. Alle Gegenst├Ąnde k├Ânnen auch nach dem Event genutzt und erworben werden. Der Spielmodus sowie die Karte werden ebenfalls nach dem Event spielbar sein.

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile ├╝ber 65 Millionen Spieler:innen. Es f├╝hrt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus ├╝ber 50 einzigartigen Charakteren w├Ąhlen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten.

Brawlhalla gibt es f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch, sowie auch f├╝r iOS und Android-Ger├Ąte.