Ein Bus-Simulator mit einer offiziellen Tram Extension? Genau das gibt es bald, denn astragon Entertainment und die stillalive studios-Entwicklerteam, bringen diese Extension zum Jahresende für Fans des öffentlichen Nahverkehrs ins Spiel: die Möglichkeit, Straßenbahnen zu fahren, zu managen und die Linien mit denen des Busverkehrs abzustimmen!

Und wem das noch nicht reicht: Käufer:innen der Official Tram Extension sowie Besitzer:innen des Bus Simulator 21 Next Stop - Season Pass erhalten automatisch kostenlosen Zugang zum etwas später erscheinenden Tram Simulator Urban Transit – einem eigenständigen Simulationsspiel, bei dem sich alles um das Thema Straßenbahn dreht!

Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension:

Neuer DLC eröffnet auf beiden Karten die Möglichkeit Straßenbahnen zu fahren, zu managen und den Schienenverkehr mit den Buslinien abzustimmen

Brandneue Missionen für den Story-Modus des Spiels – sowohl für Angel Shores als auch für Seaside Valley!

Erscheint am 14.11.2023 zum Preis von 19,99 EUR (UVP) als DLC in den digitalen Stores!

Alternativ auch als Teil des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhältlich.

Besitzer:innen der Official Tram Extension oder des Season Pass erhalten freien Zugang zum später als eigenständiges Spiel erscheinenden Tram Simulator Urban Transit!

Mit der Bus Simulator 21 Next Stop – Official Tram Extension erhalten Simulationsliebhaber:innen ab Mitte November erstmals die Möglichkeit, sich ans Steuer der frisch ins Spiel integrierten Straßenbahnen zu setzen und neben den Buslinien auch noch den Schienenverkehr der Metropolen Angel Shores und Seaside Valley zu managen.

Der DLC bringt gleich zwei fahrbare Straßenbahnen ins Spiel - inklusive detailliertem und interaktivem Cockpit. Zudem fügt die Erweiterung einen eigenständigen Bereich zum Management der Straßenbahnlinien zum Routenplaner des Hauptspiels hinzu, wodurch sich nicht nur Straßenbahnlinien erstellen, sondern auch mit den Zeitplänen der Buslinien abstimmen lassen.

Freunde des Story-Modus dürfen sich mit dem DLC zudem auch auf neue Missionen freuen: Sowohl im US-inspirierten Angel Shores als auch auf der europäisch basierten Seaside Valley-Karte werden Spieler im Rahmen dedizierter Kampagnenmissionen in den Umgang und das Geschäft mit dem Straßenbahnverkehr eingeführt.

Die Official Tram Extension erscheint am 14. November zu einem Preis von 19,99 Euro für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Käufer:innen des DLCs erhalten automatisch auch Zugang zum eigenständigen Simulationsspiel Tram Simulator Urban Transit, das aktuell für Ende des Jahres für 19,99 EUR für PC und im Frühjahr 2024 für die Konsolen. Alternativ ist der DLC auch im Season Pass erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung