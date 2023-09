Wer m├Âchte nicht schon immer mal Schulkinder mit dem Bus zur Schule fahren. In der neuen Erweiterung, die wir uns f├╝r den Bus Simulator 21: Next Stop auf der gamescom angeschaut haben geht dieses. Dazu gibt es die offiziellen US-Amerikanischen Busse von Blue Bird und nat├╝rlich zahlreiche neue Missionen.

Das Schuljahr ist f├╝r viele bereits schon gestartet oder starten bald und mit der Official School Bus Extension k├Ânnt ihr dieses perfekt einl├Ąuten. Die neueste Erweiterung f├╝r f├╝gt dem Hauptspiel nicht nur Schulbusse hinzu, sondern f├╝hrt auf beiden im Hauptspiel verf├╝gbaren Karten auch Schulfahrten als neuen Missionstypen ins Spiel ein. Hierbei gilt es die Kinder an verschiedenen Punkten der Stadt einzusammeln, diese dann p├╝nktlich vor dem Unterrichtsbeginn zu den neu ins Stadtbild und als neue Haltestellen integrierten Schulgeb├Ąuden zu transportieren und sie nach Schulschluss wieder einzusammeln, um sie dann sicher zur├╝ck in ihre heimatlichen Gefilde zu fahren.

Als Bussen stehen uns der Blue Bird All American FE, Blue Bird All American RE und der Blue Bird Vision zur Verf├╝gung. Nat├╝rlich k├Ânnt ihr auch eure Busse nutzen, die ihr bereits habt, aber diese verf├╝gen dann nat├╝rlich nicht die Funktionen, die die Busse von Blue Bird zu bieten haben.

Die School Bus Extension gibt es bereits zu kaufen.