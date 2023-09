Mit dem Release des neusten DLCs für den Bus Simulator 21: Next Stop freuen sich astragon Entertainment und das stillalive studios-Entwicklerteam, einen weiteren ikonischen Schulbus für Busliebhaber:innen bereitzustellen. Das Thomas Built Buses® Bus Pack bringt ab sofort den Saf-T-Liner® C2 des beliebten US-amerikanischen Herstellers ins Spiel!

Bus Simulator 21 Next Stop - Thomas Built Buses Bus Pack:

Bringt Thomas Built Buses als neue Marke ins Spiel

Erweitert das Hauptspiel um einen neuen Schulbus: einen Saf-T-Liner C2!

Ab sofort zum Preis von 2,99 EUR (UVP) als DLC in den digitalen Stores verfügbar!

Alternativ auch als Teil des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhältlich.

Nachdem mit der Bus Simulator 21 Next Stop - Official School Bus Extension erst kürzlich die Möglichkeit geschaffen wurde, im Spiel eigene Schulbusrouten zu erstellen, zu managen und auf diesen seine Qualitäten als Schulbusfahrer unter Beweis zu stellen, dürfen Spieler sich mit dem Thomas Built Buses Bus Pack nun auf einen weiteren Schulbus für ihre Busflotte freuen!

Der Thomas Built Buses Saf-T-Liner® C2 ist ein US-amerikanischer, mit Benzin betriebener Schulbus, der mit 2 Achsen und einer Tür ausgestattet ist und 47 Sitzplätze bietet. Genau wie die anderen Schulbusse, lässt sich auch dieser nicht nur für Schulfahrten, sondern bei Bedarf auch auf regulären Busrouten einsetzen.

Das Bus Simulator 21 Next Stop – Thomas Built Buses® Bus Pack ist ab sofort zum Preis von 2,99 EUR (UVP) für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S als DLC in den digitalen Stores verfügbar.

Alternativ ist der DLC auch als Teil des Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass erhältlich. Der Season Pass beinhaltet zum vorteilhaften Bundle-Preis von 24,99 EUR (UVP) neben dem bereits verfügbaren Ebusco Bus Pack, der Official School Bus Extension und dem Thomas Built Buses Bus Pack auch noch die zum Jahresende geplante Official Tram Extension.

