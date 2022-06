Es gibt mal wieder was zu Feiern und das bei Cities Skylines. Der moderne City-Builder, entwickelt von Colossal Order und ver├Âffentlicht von Paradox Interactive, hat sich seit seiner Ver├Âffentlichung im Jahr 2015 ├╝ber 12 Millionen Mal auf allen Plattformen verkauft.

Seit dem Start im Jahr 2015 hat das Cities: Skylines-Team an der Perfektionierung des Spielerlebnisses gearbeitet und 13 Erweiterungen, mehr als 10 Radiosender und Bundles ver├Âffentlicht, die das komplette Cities: Skylines-Erlebnis f├╝r neue und alte Fans bereitstellen. Modding ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Spiels. Eine Stadt von Grund auf zu errichten, ist leicht zu erlernen, aber wenn eine Community beginnt, dieses Fundament zu verbessern, dann wird eine Stadt zu einem Zuhause. Dank einer der aktivsten Modding-Communities der Welt, w├Ąchst und erweitert sich Cities: Skylines st├Ąndig auf fantastische Weise.

"Wir sind dankbar daf├╝r, wie aktiv die Cities: Skylines-Community ist, und wir sind ├╝bergl├╝cklich, dass sie ihre Leidenschaft f├╝r St├Ądtebauspiele mit uns teilen", sagt Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order. "Es ist ein wahrgewordener Traum, dass das Spiel in all den Jahren bei so vielen Spielern Anklang gefunden hat. Wir h├Âren st├Ąndig auf das Spieler-Feedback und wir arbeiten hart daran, unseren Fans in Zukunft noch mehr Freude zu bereiten."

Quelle: Pressemitteilung