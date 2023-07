Paradox Interactive und Colossal Order haben im Rahmen des Xbox Games Showcase den allerersten Gameplay-Trailer und die wichtigen Features von Cities: Skylines II bekannt gegeben. Dazu wurde bekannt gegeben, dass das 24. Oktober auf den Markt kommt.

In Cities: Skylines II bauen die Spieler detaillierte St√§dte in epischem Ausma√ü. Komplizierte Wirtschaftssysteme stellen die Spieler vor Entscheidungen, die sich auf die gesamte Stadt auswirken. Dynamische Karten, die in verschiedenen Biomen angesiedelt sind, bieten den St√§dtebauern sowohl Herausforderungen als auch M√∂glichkeiten. Die originalgetreue Grafik zeigt die Sch√∂nheit der St√§dte wie nie zuvor, von einem bescheidenen H√§userblock bis hin zu einer ikonischen Skyline. Zum ersten Mal hat jeder B√ľrger sein eigenes individuelles Leben, einschlie√ülich Beruf, Haushalt, Beziehungen und mehr, wodurch sich die St√§dte lebendig anf√ľhlen. Die Spieler k√∂nnen nun verfolgen, wie sich ihre Entscheidungen auf das Leben der B√ľrger auswirken, was jeder strategischen Entscheidung mehr Gewicht und unmittelbare Auswirkungen verleiht.

Die Spieler beginnen mit der Auswahl einer Karte, wobei jede Umgebung ihre eigenen Herausforderungen, ihr eigenes Klima und ihre eigenen M√∂glichkeiten bietet. Von dort aus verwalten die Spieler eine Reihe miteinander verbundener Simulationssysteme, w√§hrend sie ihre Stadt aufbauen und wachsen lassen. Bauen Sie Stra√üen, legen Sie Bezirke an, richten Sie die Infrastruktur ein und k√ľmmern Sie sich um die Bed√ľrfnisse der B√ľrger, w√§hrend die Bev√∂lkerung von einer kleinen Stadt zu einer ausgedehnten Metropole w√§chst.

"Cities: Skylines II ist der fesselndste, visuell atemberaubendste und komplexeste City Builder, den es je gab", sagt Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order. "Wir geben den Spielern ein noch nie dagewesenes Ma√ü an Freiheit bei der Verwaltung ihrer Bev√∂lkerung und Stadt, wobei jede Entscheidung einen bedeutenden Einfluss auf ihre B√ľrger hat. Die Spieler k√∂nnen ihre Vision einer urbanen Utopie wie nie zuvor verwirklichen, indem sie Werkzeuge nutzen, um jeden Schl√ľsselaspekt der Stadtplanung zu kontrollieren und ihre fotorealistische Metropole Block f√ľr Block wachsen zu sehen."

Cities: Skylines II Hauptmerkmale:

Tiefgreifende Simulation: Treffen Sie Entscheidungen, die sich auf die gesamte Stadt auswirken. Komplexe KI und Wirtschaftssysteme bedeuten, dass die Spieler strategisch vorgehen, Probleme l√∂sen und auf Ver√§nderungen, Herausforderungen und Chancen reagieren m√ľssen.

Treffen Sie Entscheidungen, die sich auf die gesamte Stadt auswirken. Komplexe KI und Wirtschaftssysteme bedeuten, dass die Spieler strategisch vorgehen, Probleme l√∂sen und auf Ver√§nderungen, Herausforderungen und Chancen reagieren m√ľssen. Episches Ausma√ü, unendliche M√∂glichkeiten: Bauen Sie eine bl√ľhende Metropole ohne Kompromisse. In Cities: Skylines II k√∂nnen die Spieler in den Himmel und √ľber die Karte hinweg bauen, um ihre Traumstadt wie nie zuvor zu verwirklichen.

Bauen Sie eine bl√ľhende Metropole ohne Kompromisse. In Cities: Skylines II k√∂nnen die Spieler in den Himmel und √ľber die Karte hinweg bauen, um ihre Traumstadt wie nie zuvor zu verwirklichen. St√§dte, die lebendig werden: Verfolgen Sie das Leben der einzelnen B√ľrger, von Liebe und Verlust bis hin zu Reichtum und Wohlstand. Die Entscheidungen des Spielers werden das Leben der B√ľrger seiner Stadt beeinflussen.

Verfolgen Sie das Leben der einzelnen B√ľrger, von Liebe und Verlust bis hin zu Reichtum und Wohlstand. Die Entscheidungen des Spielers werden das Leben der B√ľrger seiner Stadt beeinflussen. Eine dynamische Welt: W√§hlen Sie eine Karte, um das Klima und den Lebensraum der Stadt festzulegen. Diese nat√ľrlichen Kr√§fte beeinflussen das Wachstum der St√§dte der Spieler, w√§hrend sie mit zunehmender Umweltverschmutzung, wechselhaftem Wetter und saisonalen Herausforderungen zu k√§mpfen haben.

Quelle: Pressemitteilung