Nacon und Big Ant Studios haben Cricket 22: The Official Game of The Ashes bekannt gegeben und auch veröffentlicht.

Cricket 22 baut auf den Cricket-Simulationen der Big Ant Studios aus dem letzten Jahrzehnt auf und verleiht dem Erlebnis einen neuen Schliff. Erstmals in 4K-Auflösung, einer fortschrittlichen neuen Grafik-Engine, einem erzählerischen Karrieremodus und der bisher umfangreichsten Auswahl an Lizenzen und Spielmodi in einem Cricket-Spiel gibt Cricket 22 allen Fans die Möglichkeit, ihren Sport auf ihre Art zu erleben.

"Wir haben es geliebt, ein Cricket-Spiel für die neue Generation zu entwickeln – die kreativen Möglichkeiten, die sich uns dadurch geboten haben, haben wirklich dazu beigetragen, Cricket 22 auf die nächste Stufe zu heben", so Ross Symons, CEO von Big Ant Studios. "Von den Lizenzen bis hin zum neuen Karrieremodus und dem Kommentatorenteam haben wir hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass dieses Spiel sowohl Veteranen als auch neue Spieler überraschen und begeistern wird."

Cricket 22 umfasst nicht nur das traditionelle Ashes-Turnier, sondern wurde mit zahlreichen zusätzlichen Lizenzen ausgestattet und stark erweitert. Cricket-Fans erleben das australische Big Bash T20, das innovative The Hundred in England und die tropische CPL der Karibik – und ziehen mit vollständig lizenzierten Teams aus Australien, England, den Westindischen Inseln, Neuseeland und Irland in den internationalen Wettbewerb.

Big Ants Einsatz für Gleichberechtigung und gleichwertige Repräsentation sorgen zudem dafür, dass die Spiele der Männer als auch die der Frauen in Cricket 22 enthalten sind.

"Wir können es kaum erwarten, dass Cricket 22 als offizielles Spiel der mit Spannung erwarteten Ashes-Serie in den Regalen steht", sagte Stephanie Beltrame, Cricket Australia Executive General Manager Broadcasting & Commercial. "Big Ant Studios hat wieder einmal die beste Cricket-Simulation abgeliefert, die es gibt, und wir freuen uns darauf, dass das Spiel dem Cricket in diesem Sommer zu neuen Zuschauerzahlen verhilft. Es ist auch wundervoll, mehr Wettbewerbe und eine breitere Repräsentation in Cricket 22 zu sehen, was alles widerspiegelt, was an unserem Nationalspiel so großartig ist, das sich rühmt, ein Sport für alle zu sein."

Fans, die das Spiel auf PlayStation 4 und Xbox One kaufen, erhalten zudem ein kostenloses Upgrade für die neue Hardware-Generation, sobald sie diese erwerben. Wie auch schon bei anderen Releases von Big Ant Studios wird auch Cricket 22 einen langen Zeitraum nach der Veröffentlichung mit Content versorgt. Eine erste Roadmap dazu wird in nächster Zeit veröffentlicht.

Das Spiel gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStaiton 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Die Fassung für die Nintendo Switch folgt im Januar 2022.

Quelle: Pressemitteilung