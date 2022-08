In Cult of the Lamb von Massive Monster und Devolver Digital steuert man ein besessenes Lamm, das im Namen seines schattenhaften Erl├Âsers einen Kult gr├╝nden soll.

Die neueste Predigt vermittelt das Wissen, wie man f├╝r die gerechte Sache k├Ąmpfen kann - und gew├Ąhrt einen Blick auf die vier Bisch├Âfe, denen man sich in diesem Kampf stellen muss...

Cult of the Lamb erscheint am 11. August f├╝r den PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung