Behaviour Interactive haben angk├╝ndigt, dass in K├╝rze der zweite Teil der Zusammenarbeit mit dem Kult-Franchise Resident Evil in Dead by Daylight sein wird. Dead by Daylight: Resident Evil: PROJEKT W enth├Ąlt einen neuen Killer, den B├Âsewicht Albert Wesker, im Spiel bekannt als Mastermind.

Zwei neue ├ťberlebende tauchen ebenfalls in den Nebel ein: Ada Wong und Rebecca Chambers. Mit dieser Ver├Âffentlichung werden die Fans auch eine ├╝berarbeitete Karte der Polizeistation Raccoon City erhalten.

Der verlorene Sohn

Im Juni 2021 tat sich Behaviour Interactive mit Capcom zusammen, um die ikonischen Resident Evil-Charaktere Nemesis, Jill Valentine und Leon S. Kennedy in Dead by Daylight zum Leben zu erwecken und damit eines der beliebtesten Kapitel des Spiels zu kreieren. Dies war auch das erste Mal, dass Zombies als KI-Assistenten des Nemesis in das Spiel eingef├╝hrt wurden.

"Die legend├Ąren Charaktere aus Resident Evil im letzten Jahr in unserem Universum zu begr├╝├čen, war ein gro├čer Meilenstein f├╝r Dead by Daylight", erkl├Ąrt Mathieu C├┤t├ę, Head of Partnership bei Behaviour Interactive. "Capcom ist die Wurzel allen Survival-Horrors in Videospielen und wir f├╝hlen uns geehrt, dass wir dieses Erbe mit einem neuen Kapitel weiter ehren k├Ânnen."

Eine m├Ąchtige Kraft

Die diesj├Ąhrige Version ist eine weitere Gelegenheit, die Geschichte von Resident Evil im Dead by Daylight-Universum auszubauen und die Hintergrundgeschichten eines neuen Schurken und zweier Helden zu vertiefen.

Die unberechenbare Ada Wong ist ein R├Ątsel; ihr wahres Ziel ist so schwer zu fassen wie sie selbst. Ihre ├ťberlebensf├Ąhigkeiten machen sie dennoch zu einer wertvollen Verb├╝ndeten ÔÇô aber nur, wenn ihre Interessen ├╝bereinstimmen. Rebecca Chambers ist eine talentierte und begabte junge Frau, die im Alter von 18 Jahren dem S.T.A.R.S.-Bravo-Team als Sanit├Ąterin beigetreten ist. Rebecca ist auf jeder Mission eine Bereicherung und wird alles tun, um einen Teamkollegen in Not zu retten - selbst, wenn sie dabei ihr eigenes Leben riskiert.

Alle, die lieber als Killer unterwegs sind, d├╝rfen sich darauf freuen, Resident Evils ureigenen Albert Wesker zu verk├Ârpern. Als ebenso brillanter wie skrupelloser Vision├Ąr war er ein hochrangiger Beamter der Umbrella Corporation, der gr├Â├čere Ambitionen f├╝r seinesgleichen hatte. Im Glauben, dass sich die Menschheit in einer Sackgasse befindet, injizierte er sich den Prototypvirus, um die Grenzen der Sterblichkeit zu ├╝berschreiten. Ausgestattet mit ├╝bermenschlichen Kr├Ąften und dem Wunsch, die Schwachen auszumerzen, schuf er eine m├Ąchtige Viruswaffe: Uroboros. Weskers Ansteckender Hechtsprung erm├Âglicht es ihm, mit hoher Geschwindigkeit nach vorne zu st├╝rmen, um ├ťberlebende zu packen und sie mit dem Uroboros zu infizieren. Diese k├Ânnen sich mit Erste-Hilfe-Spray helfen, das ├╝berall auf der Karte verteilt ist ÔÇô auch wenn es nur in begrenzter Menge vorhanden ist und das Unvermeidliche lediglich hinausz├Âgert.

"Die Resident Evil-Franchise hat im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts eine Vielzahl von gefeierten Charakteren hervorgebracht, von denen jeder Fan einen Favoriten hat. Die M├Âglichkeit, in die Rolle des ruchlosen Wesker oder der Protagonisten Ada Wong und Rebecca Chambers zu schl├╝pfen, ist f├╝r uns eine M├Âglichkeit, unsere Spieler*innen zu verw├Âhnen und gleichzeitig das Erlebnis von Dead by Daylight auf die n├Ąchste Stufe zu heben", erkl├Ąrt Dave Richard, Creative Director f├╝r Dead by Daylight.

"Das Capcom-Team ist hocherfreut, ein weiteres Mal mit Dead by Daylight zusammenzuarbeiten, um die Resident Evil Story zu erweitern", erkl├Ąrt der Publisher in einem offiziellen Statement. "Es ist ein stolzer Moment, die vielen Iterationen der kultigen Resident Evil-Charaktere wie Albert Wesker zu vereinen und sie in einem neuen Universum f├╝r sich selbst stehen zu sehen. Zwei ikonische Horror-Universen miteinander zu verschmelzen ist keine leichte Aufgabe - aber das Ergebnis ist wunderbar und wir hoffen, dass die Fans es genie├čen werden."

Die Polizeistation Raccoon City neu aufgelegt

Neben der M├Âglichkeit, in die Rolle dieser ber├╝hmten Charaktere zu schl├╝pfen, k├Ânnen die Spieler*innen auf der verbesserten Karte der Polizeistation Raccoon City auch die Quintessenz des Resident Evil-Erlebnisses neu erleben. Die im Jahr 2021 eingef├╝hrte Karte wurde aufgrund des Feedbacks der Community einem kompletten Quality-of-Life-Update unterzogen.

In Zukunft wird die Polizeistation Raccoon City in zwei separate Karten aufgeteilt, die um den West- und den Ostfl├╝gel herum gebaut werden, was sie deutlich verkleinert. Die Haupthalle wird auf beiden Karten in ihrem urspr├╝nglichen Layout beibehalten. Durch einen zus├Ątzlichen Zugang zum vorderen Au├čenbereich wird es einfacher sein, die Action nach drau├čen zu verlagern. Au├čerdem bietet jede Version der Karte eine andere Anordnung der R├Ąume. Im Westfl├╝gel finden die Spieler*innen unter anderem das S.T.A.R.S.-B├╝ro, die Dunkelkammer und die Archivr├Ąume. Im Ostfl├╝gel befinden sich das B├╝ro des Chefs, der Kunstraum, die Dachterrasse und vieles mehr. Die Aufteilung in zwei Stockwerke wird beibehalten, aber die Navigation wird einfacher als zuvor sein. Es wurden neue Eing├Ąnge geschaffen, die vielen Korridore verbreitert und einige ├╝berfl├╝ssige R├Ąume entfernt - darunter auch die ber├╝chtigte zweite Etage der Bibliothek.

Dead by Daylight: Resident Evil: Projekt W erscheint bald auf dem PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Google Stadia.

Quelle: Pressemitteilung