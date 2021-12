Behaviour Interactive hat ein neues Kapitel "Portrait of a Murder" für Dead by Daylight angekündigt und veröffentlicht. Teil des neuen DLC sind unter anderem zwei neue spielbare Charaktere, sowie die neue Karte Einsamer Friedhof. Zudem erscheint mit Immerwährender Frost ein neues Paket an Outfits für den Winter.

Das neue Kapitel Portrait of a Murder ist ab sofort erhältlich und fängt den Horror auf eine surreale, albtraumhafte und grafisch imposante Weise ein. Der aktuelle DLC führt zwei neue Charaktere ein: die Killerin Carmina Mora, auch bekannt als die Künstlerin, eine begnadete chilenische Künstlerin, deren Leben von einem unheimlichen Krähenschwarm gerettet wurde, und den Überlebenden Jonah Vasquez, einen brillanten mexikanisch-amerikanischen CIA-Codeknacker. Die Fans können zudem eine neue Karte entdecken, den Einsamen Friedhof, einen verlassenen Friedhof in Chile, der von der Welt der surrealistischen Kunst inspiriert ist. Zusammen mit dem Kapitel erscheint auch die Sammlung Immerwährender Frost, ein Paket mit neuen Outfits, mit denen sich die kaltblütigen Killer des Spiels für den kommenden eisigen Winter wappnen können.

Nicht nur alles Gute kommt von oben

Krähen sind seit langem ein fester Bestandteil des Reichs des Entitus. Die Künstlerin bringt ihren eigenen Schwarm in den Nebel, der sowohl Teil ihrer Geschichte als auch Teil ihres Gameplays ist. Mit ihrer Killer-Fähigkeit Foltervögel kann sie Düsterkrähen beschwören und bei einem verheerenden Angriff einsetzen, was der Welt von Dead by Daylight neue, dynamische Gameplay-Möglichkeiten verleiht. Durch Aufladen der Foltervögel wird eine Krähe auf eine für die Killerin sichtbare Flugbahn geschickt, die Überlebende anvisiert und ihnen für kurze Zeit Schaden zufügt. Wenn die Düsterkrähen über ihren festgelegten Weg hinausfliegen, bilden sie einen Schwarm um Überlebende und enthüllen deren Aura, bis der Schwarm vertrieben wird. Ein vom Schwarm umgebener Überlebender, der von einem zweiten Vogel getroffen wird, erleidet Schaden.

"In der Geschichte des Horrorfilms vermitteln Vögel seit jeher ein starkes Gefühl von Angst und Faszination, daher ist die Künstlerin für uns eine Liebeserklärung an dieses Genre. Portrait of a Murder weckt in den Überlebenden sehr wirkungsvoll das Gefühl, einer Schar von Krähen ausgeliefert zu sein, die ihnen jeden Moment das Fleisch vom Leib reißen könnte", erklärt Dave Richard, Creative Director von Dead by Daylight. "Um dieses unbehagliche Gefühl noch zu verstärken, führen wir die Fans auf die sonderbarste und beklemmendste Karte, die wir bisher erschaffen haben. Ich hätte mir keine bessere Mischung für unsere Community wünschen können."

Der Winter hält Einzug im Reich des Entitus

Wenn der Winter naht, zieht ein beißender Frost aus einem verlorenen Reich auf, dessen eisige Kälte mehr als nur Schmerz verursacht. Der schneidende Wind kündigt die Ankunft einer neuen Gletschersammlung an: Die Sammlung Immerwährender Frost enthält drei sehr seltene Outfits für die Künstlerin, das Gespenst und Ghost Face®. Das sehr seltene Wintertraum-Outfit für die Künstlerin besteht aus einer gefrorenen Maske, einem Frostgewand sowie einer schneebedeckten Klinge. Wenn die Künstlerin mit diesem Outfit ausgestattet ist, trägt sie eine mit Stacheln besetzte Maske aus durchbohrendem Eis. Ihr Fleisch wird dann von scharfen Eisklumpen aufgespießt und ihre Klinge ist mit einem dünnen Film aus Eis überzogen. Das sehr seltene Outfit Kristallerscheinung für das Gespenst umfasst weißes, gefrorenes, zerzaustes Haar, zerrissenes und freiliegendes Fleisch sowie eine Klinge, die mit scharfen Eisklumpen übersät ist. Vervollständigt wird die Sammlung durch das sehr seltene Outfit Gefrorenes Phantom für Ghost Face®. Mit diesem Outfit offenbart der Killer sein Gesicht des Todes, das von messerscharfen Eisklumpen durchbohrt ist, und trägt einen von zahlreichen Eissplittern zerfetzten dunklen Schleier des Todes sowie ein taktisches Messer, das in einem dicken, spitzen Eiszapfen gefangen ist. Jedes sehr seltene Outfit ist ab sofort im Shop des Spiels erhältlich.

Dead by Daylight kommt in den Epic Games Store

Für alle, die es kaum erwarten können, Dead by Daylight über den Epic Games Store in die Hände zu bekommen, hat das Warten bald ein Ende. Ab Donnerstag, den 2. Dezember um 17 Uhr sind alle Inhalte von Dead by Daylight verfügbar, einschließlich des Grundspiels, aller früheren Editionen und aller derzeit verfügbaren DLCs. Zur Feier der neuen Veröffentlichung können sich die Fans das Grundspiel Dead by Daylight vom 2. bis 9. Dezember kostenlos im Epic Games Store holen und dauerhaft behalten. Außerdem sind die meisten DLCs bis 8. Dezember zudem im Katalog erhältlich – mitsamt einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent. Der Epic Games Store wird plattformübergreifendes Spielen sowie plattformübergreifenden Fortschritt zwischen Steam, Stadia und dem Epic Games Store ermöglichen.

