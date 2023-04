Eigentlich m├╝ssten wir so wie vielen andere auch euch ein paar Worte sagen, worum es hier eigentlich geht. Aber wozu, denn ihr habt schon Dead Island 2 gelesen und seit wirklich hei├č auf das Game. Deswegen wurde auch der Launch-Trailer bereits schon ver├Âffentlicht.

Am 21. April geht es f├╝r euch ran an die Zombies, denn dann erscheint das Spiel f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung